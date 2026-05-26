Il Napoli si trova in una fase cruciale per la scelta del suo nuovo allenatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis, coadiuvato dal direttore sportivo Giovanni Manna e dall'amministratore delegato Andrea Chiavelli, sta intensificando le valutazioni per individuare il tecnico che raccoglierà l'eredità di Antonio Conte. Al momento, i colloqui diretti con i due principali candidati, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, non sono ancora previsti; le interlocuzioni si stanno svolgendo esclusivamente con i rispettivi agenti. La decisione finale è attesa con urgenza: De Laurentiis ha fissato una deadline di sette giorni, prima della sua partenza per gli Stati Uniti, dove lo attendono impegni lavorativi e la possibilità di assistere ad alcune partite del Mondiale.

La strategia per la panchina azzurra

Nei giorni scorsi, i vertici del club partenopeo si sono riuniti a Napoli per un lungo incontro, durato diverse ore, durante il quale sono state esaminate attentamente tutte le opzioni disponibili per la guida tecnica. Dopo una telefonata esplorativa con Thiago Motta, che tuttavia non ha modificato le idee già maturate, la rosa dei candidati si è ristretta ai soli Allegri e Italiano. De Laurentiis intende ora approfondire ogni aspetto, valutando i pro e i contro di entrambe le soluzioni e acquisendo una conoscenza precisa delle richieste economiche e progettuali dei due tecnici prima di assumere una decisione definitiva e strategica per il futuro della squadra.

Mercato e il ruolo del prossimo allenatore

La nomina del nuovo allenatore avrà un impatto diretto e significativo sulle prossime operazioni di mercato del Napoli. Il direttore sportivo Manna dovrà necessariamente confrontarsi con il responsabile tecnico scelto prima di procedere con le trattative in entrata e in uscita. Tra le questioni più rilevanti da affrontare vi è il futuro di Romelu Lukaku. L'attaccante ha recentemente dichiarato: "Ho ancora un anno di contratto con il Napoli e non ho chiesto io la cessione al club. Mi infastidisce un po' il modo in cui alcuni media italiani hanno affrontato la vicenda. Tutto è stato esagerato. Non sono venuto in Belgio in vacanza. Volevo tornare a essere la versione migliore di me stesso il più velocemente possibile".

Il contratto di Lukaku scade il 30 giugno 2027 e la sua permanenza dipenderà in larga misura dalle valutazioni e dalle scelte tattiche del tecnico che siederà sulla panchina azzurra. Va ricordato che De Laurentiis non ha dimenticato un episodio del marzo scorso, quando Lukaku, convocato in Nazionale da Garcia, si recò in Belgio per curarsi senza l'autorizzazione della Società. Tuttavia, se il nuovo tecnico ritenesse Lukaku indispensabile, la situazione potrebbe evolvere.

I profili di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano

Massimiliano Allegri, cinquantotto anni, porta con sé un bagaglio di vasta esperienza e numerosi successi nel panorama calcistico italiano, avendo conquistato diversi titoli nazionali e raggiunto due finali di Champions League.

La sua stima con Aurelio De Laurentiis è datata, e con il direttore sportivo Manna vanta un rapporto intenso sin dai tempi della Juventus. D'altro canto, Vincenzo Italiano, quarantotto anni, ha saputo accumulare una solida esperienza in Serie A e nelle competizioni europee, distinguendosi per aver disputato ben cinque finali negli ultimi quattro anni, tra le esperienze con Fiorentina e Bologna. Il presidente De Laurentiis segue da tempo il profilo di Italiano, che in passato è già stato seriamente vicino a sedersi sulla panchina del Napoli. La scelta tra questi due tecnici di alto profilo rappresenta un momento cruciale e strategico per delineare il futuro sportivo della squadra partenopea.