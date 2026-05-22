La profonda crisi del Real Madrid sembra giungere a una svolta decisiva con l'imminente ritorno di José Mourinho sulla panchina dei blancos. La decisione, attesa per domenica, coinciderà con la possibile rielezione di Florentino Perez alla presidenza del club. Il Real Madrid, reduce da una stagione difficile e dall’addio di Carlo Ancelotti, cerca così di voltare pagina affidandosi a un tecnico già protagonista in passato, ritenuto la figura ideale per la ricostruzione.

Nel frattempo, la Liga spagnola si avvia verso l’ultimo turno con situazioni ancora da definire sia in testa che in coda.

Il Barcellona, fresco di scudetto bis, ha confermato il rinnovo di contratto di Flick fino al 2028, mentre l'Atletico Madrid, promosso in Champions League insieme a Villarreal e Betis, potrebbe salutare Simeone. In zona retrocessione, l’Oviedo è già matematicamente in seconda divisione, mentre Maiorca e Girona rischiano di seguirlo: la sfida tra Girona ed Elche sarà decisiva per la permanenza nella massima serie.

Il ritorno di Mourinho e la ricostruzione del Real Madrid

La crisi del Real Madrid si è accentuata dopo l’addio di Ancelotti, lasciando la squadra in disarmo. Arbeloa ha già annunciato che lascerà la panchina, e il ritorno di José Mourinho, attualmente al Benfica, appare ormai imminente.

Il tecnico portoghese dovrebbe essere ufficializzato come nuovo allenatore qualora Florentino Perez venisse confermato presidente. Mourinho, che ha già guidato il Real Madrid dal 2010 al 2013, è visto come la figura adatta per riportare disciplina e ordine in uno spogliatoio segnato da tensioni interne.

Secondo le informazioni disponibili, Mourinho sarebbe pronto a lasciare il Benfica, rifiutando un’offerta di rinnovo triennale da 15 milioni di euro complessivi, pur di tornare a Madrid. Il club spagnolo sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di 3 milioni di euro, valida fino al 26 maggio. Il nuovo contratto prevederebbe un accordo biennale con opzione per un terzo anno e un ruolo centrale nelle scelte di mercato del club.

Contesto europeo: le altre big e i verdetti finali

La situazione del Real Madrid si inserisce in un più ampio contesto europeo di significativi cambiamenti. In Inghilterra, l’Arsenal ha conquistato il titolo dopo ventidue anni, superando il Manchester City di Guardiola, che conclude così la sua decennale esperienza in Premier League. In Germania, il Bayern Monaco ha dominato la Bundesliga e si prepara alla finale di Coppa contro lo Stoccarda. In Francia, il Paris Saint-Germain ha vinto il quattordicesimo titolo e attende la finale di Champions League contro l’Arsenal.

In Spagna, oltre al Real Madrid, anche altre squadre stanno affrontando momenti di transizione e sfide decisive. Il Barcellona ha scelto la continuità con Flick, mentre l'Atletico Madrid potrebbe cambiare guida tecnica.

La lotta per la salvezza e per le posizioni europee rimane aperta fino all’ultima giornata, con incontri cruciali come Girona-Elche e Villarreal-Atletico che determineranno i verdetti finali della stagione.