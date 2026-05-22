Il mercato estivo inizia già a entrare nel vivo e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Alejandro Grimaldo. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Mirko Di Natale, Juventus e Milan sarebbero pronte a sfidarsi per il polivalente esterno sinistro del Bayer Leverkusen.

Lo spagnolo, protagonista di stagioni molto positive in Bundesliga, è legato al club tedesco da un contratto valido fino al 2027, ma il suo futuro potrebbe comunque cambiare durante l’estate. Grimaldo, secondo le indiscrezioni, preferirebbe però rimandare ogni decisione al termine del Mondiale negli Stati Uniti e in Canada, competizione che potrebbe incidere in maniera importante sulle sue valutazioni professionali.

Juventus e Milan su Grimaldo: servono almeno 20 milioni

Sia Juventus che Milan starebbero monitorando con attenzione la situazione del laterale iberico, considerato un innesto ideale per aumentare qualità ed esperienza sulle corsie esterne. I bianconeri vedrebbero in Grimaldo un elemento perfetto per rinforzare la fascia sinistra con un giocatore capace di abbinare spinta offensiva, tecnica e affidabilità difensiva.

Anche il Milan, però, sarebbe fortemente interessato al calciatore del Bayer Leverkusen. In ogni caso, un’eventuale trattativa partirebbe da una base economica di almeno 20 milioni di euro, cifra importante ma considerata accessibile da entrambe le società.

Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, intenzionato a prendersi ancora qualche settimana prima di scegliere la prossima tappa della propria carriera.

Juventus e Milan restano dunque in attesa, consapevoli però che la concorrenza internazionale potrebbe aumentare rapidamente.

Roma, continua il casting per il nuovo ds: spunta Paratici

Nel frattempo, anche in casa Roma proseguono le riflessioni sul futuro societario. Frederic Massara sarebbe ormai vicino all’addio e il club giallorosso starebbe accelerando le valutazioni per individuare il nuovo direttore sportivo. Gian Piero Gasperini, affiancato da Ryan Friedkin, starebbe visionando quotidianamente diversi profili ritenuti adatti per guidare la prossima fase del progetto romanista.

Nelle ultime ore sarebbe tornato d’attualità anche il nome di Fabio Paratici. L’attuale direttore sportivo della Fiorentina avrebbe infatti una clausola che gli consentirebbe di liberarsi dal club viola in caso di retrocessione oppure qualora ricevesse la chiamata di una società qualificata alla prossima Champions League.

Ed è proprio questo il dettaglio che tiene viva la speranza della Roma. I giallorossi dovranno prima conquistare l’accesso alla massima competizione europea battendo l’Hellas Verona nell’ultima giornata di campionato. Solo a quel punto l’ipotesi Paratici potrebbe diventare davvero concreta. In alternativa, restano comunque monitorati i profili di Sean Sogliano e Tony D’Amico, entrambi considerati valide opzioni per raccogliere l’eredità di Massara.