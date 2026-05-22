Cristian Chivu è stato ufficialmente nominato miglior allenatore della Serie A per la stagione 2025/26, un riconoscimento che celebra la sua straordinaria guida tecnica alla panchina dell'Inter. Il prestigioso premio Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2025/2026 gli sarà consegnato domani, durante il pre-partita dell'incontro che vedrà i nerazzurri affrontare il Bologna.

La decisione è stata presa da una giuria qualificata, composta da direttori di importanti testate giornalistiche sportive. Questi esperti hanno valutato i tecnici del massimo campionato italiano basandosi su una serie di criteri rigorosi, che includono le qualità tecnico-sportive dimostrate, l'eccellenza del gioco espresso dalle rispettive squadre e il comportamento esemplare e di fair play mantenuto durante le gare.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A, ha espresso grande entusiasmo per il traguardo raggiunto da Chivu. "La stagione di Cristian Chivu alla guida dell'Inter è stata semplicemente straordinaria", ha dichiarato De Siervo, sottolineando l'impatto immediato del tecnico. "Al primo anno sulla panchina di una squadra professionistica dall'inizio della stagione, Chivu ha subito mostrato il DNA vincente che aveva anche da giocatore, guidando i suoi ragazzi ad esprimere un calcio solido e al tempo stesso propositivo".

Questa filosofia di gioco ha portato l'Inter a risultati eccezionali, culminati con la conclusione della stagione con una media di più di due gol a partita e un impressionante distacco di circa 30 reti dalla seconda classificata.

Dati che evidenziano la netta superiorità della squadra sotto la sua gestione.

Un'annata storica per il tecnico nerazzurro

L'ascesa di Chivu nel panorama calcistico italiano è stata fulminea. Ha impiegato solamente 48 giornate da allenatore in Serie A per conquistare il titolo di Campione d’Italia, un traguardo che lo posiziona al secondo posto nella storia per rapidità, superato solo da José Mourinho nell'era dei tre punti a vittoria. Questo successo sottolinea la sua capacità di impatto immediato e la sua visione tattica.

Ma i record non si fermano allo Scudetto. Aggiungendo alla vittoria del campionato anche la conquista della Coppa Italia, Chivu è diventato l'unico tecnico nella storia dell'Inter a realizzare questo storico double alla sua primissima stagione alla guida della squadra.

"Numeri e record che confermano l'ingresso di diritto di Cristian Chivu tra i grandi tecnici della nostra Serie A", ha ribadito De Siervo, consacrando il suo posto nell'élite del calcio italiano.

Il prestigioso riconoscimento e i suoi predecessori

Il premio di miglior allenatore della Serie A, un riconoscimento di grande valore nel calcio italiano, è stato istituito a partire dalla stagione 2021-2022. Fin dalla sua creazione, ha sempre celebrato il tecnico che ha condotto la propria squadra alla vittoria del campionato. Nelle edizioni precedenti, questo onore è stato conferito a Stefano Pioli, vincitore con il Milan nella stagione inaugurale, seguito da Luciano Spalletti con il Napoli e Simone Inzaghi con l'Inter.

Chivu succede nell'albo d'oro ad Antonio Conte, che aveva ricevuto il premio nella stagione precedente dopo aver guidato il Napoli al successo. Questa prima esperienza completa di Chivu come allenatore di una squadra professionistica dall’inizio della stagione si è rivelata un trionfo, permettendogli di scrivere una pagina indelebile nella storia dell’Inter e, più ampiamente, del calcio italiano.