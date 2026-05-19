In casa Juventus torna a regnare l’incertezza. Le ultime ore alla Continassa stanno infatti facendo emergere l’ennesimo possibile rimescolamento interno, con figure importanti del progetto bianconero che rischierebbero seriamente il proprio posto. I nomi più discussi sarebbero quelli di Damien Comolli, Francois Modesto e persino Luciano Spalletti, tutti finiti al centro delle riflessioni della società dopo il crollo in classifica e il concreto rischio di restare fuori dalla prossima Champions League.

Uno scenario che, ormai, sembra quasi diventato una costante nell’ambiente juventino.

Negli ultimi anni la Juventus ha infatti cambiato ripetutamente allenatori, dirigenti e riferimenti tecnici, alimentando una sensazione di instabilità continua che inevitabilmente si è riflessa anche sul rendimento della squadra.

Una Juventus senza continuità: il problema della Continassa

È proprio questa mancanza di continuità a preoccupare una parte sempre più ampia della tifoseria bianconera. Alla Continassa si continua a cambiare uomini, strategie e gerarchie, senza però riuscire a costruire una struttura stabile e riconoscibile nel tempo. Un modus operandi che negli anni ha prodotto confusione e pressione costante attorno all’ambiente juventino.

Non è infatti un caso che da quando la società ha iniziato a vivere di rivoluzioni continue siano progressivamente diminuiti anche i trofei.

La Juventus, storicamente costruita su programmazione e solidità interna, si è ritrovata invece intrappolata in un meccanismo di cambiamenti continui che ha inevitabilmente indebolito il progetto sportivo.

L’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia ora di provocare l’ennesimo terremoto interno. Spalletti viene considerato da una parte della dirigenza tra i responsabili del crollo finale della squadra, mentre Comolli e Modesto sarebbero sotto osservazione per alcune scelte di mercato e gestione ritenute poco convincenti.

Il modello Inter e la differenza nella gestione

Ed è proprio guardando alla principale rivale che emergono ancora di più le differenze di gestione.

L’Inter, negli ultimi anni, ha costruito un modello molto più stabile e lineare, diventando non a caso la società italiana più vincente dell’ultimo decennio. I nerazzurri hanno saputo creare un’impalcatura dirigenziale forte, affidandosi a professionisti esperti e mantenendo continuità nelle scelte strategiche.

Basti pensare al presidente Giuseppe Marotta, figura centrale del progetto interista e uomo di calcio che ovunque abbia lavorato ha raccolto trofei e successi. Accanto a lui, Piero Ausilio ha rappresentato negli anni un direttore sportivo affidabile, capace di individuare occasioni di mercato intelligenti e sostenibili, spesso a basso costo ma ad altissima resa tecnica.

Un gruppo dirigenziale completato da figure simboliche come Javier Zanetti, che hanno contribuito a mantenere equilibrio, identità e credibilità all’interno del club.

Una solidità che si è inevitabilmente riflessa anche sul campo, culminando con lo scudetto conquistato con pieno merito in questa stagione.

Ed è forse proprio qui che oggi emerge la differenza più grande tra Inter e Juventus: da una parte la continuità, dall’altra la costante sensazione di ricominciare sempre da capo.