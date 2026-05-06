Le strategie di mercato della Juventus iniziano a prendere forma in vista dell’estate e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera spunta quello di Evan Ndicka. Il centrale difensivo della Roma rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato, soprattutto in un contesto in cui non sono escluse cessioni eccellenti. L’interesse della Juventus si inserisce però in uno scenario più ampio, legato alle necessità economiche del club giallorosso.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma sarebbe infatti chiamata a garantire all’UEFA un saldo positivo di almeno 60 milioni di euro per evitare possibili sanzioni.

Un obiettivo che potrebbe costringere la società capitolina a sacrificare alcuni dei suoi pezzi più pregiati. Tra questi, proprio Ndicka, arrivato a parametro zero e quindi perfetto per generare una plusvalenza totale.

Il nodo economico e l’idea Koopmeiners

Se da un lato Ndicka rappresenta un’opzione concreta, dall’altro il costo dell’operazione non sarebbe banale. La valutazione del difensore ivoriano si aggirerebbe infatti intorno ai 40 milioni di euro, cifra importante per una Juventus che non potrà sbottonarsi più tanto. Proprio per questo motivo, starebbe prendendo piede un’ipotesi alternativa: quella di inserire una contropartita tecnica per abbassare l’esborso economico.

Il nome caldo in questo senso sarebbe quello di Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese, reduce da due stagioni altalenanti, potrebbe rappresentare una pedina utile per sbloccare la trattativa. A Trigoria, infatti, Koopmeiners avrebbe un estimatore speciale in Gian Piero Gasperini, tecnico che lo ha valorizzato ai tempi dell’Atalanta e che ne conosce perfettamente caratteristiche e potenziale.

Incroci e strategie: operazione complessa ma possibile

L’eventuale inserimento di Koopmeiners nell’operazione potrebbe trasformare la trattativa in un vero e proprio incastro di mercato, capace di soddisfare le esigenze di entrambe le società. La Roma avrebbe la possibilità di alleggerire la pressione economica imposta dall’UEFA, inserendo al contempo un giocatore funzionale al progetto tecnico. La Juventus, invece, riuscirebbe a rinforzare la difesa con un profilo di alto livello senza dover sostenere interamente il peso dell’investimento.