Il nome di Nico Paz irrompe con forza nelle strategie di mercato della Juventus e a rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Michele De Blasis, che su X ha scritto: "La Juventus segue la pista Nico Paz da vicino. Da quello che mi risulta i bianconeri hanno chiesto informazioni ai suoi agenti. A fine stagione tornerà al Real Madrid e valuterà il suo futuro, Inter alla finestra". Una rivelazione che accende immediatamente il dibattito su una trattativa che avrà però diversi ostacoli da superare.

Il nodo Real Madrid: tutto dipende dall’allenatore

Il primo vero snodo della trattativa riguarda proprio le scelte del Real Madrid, che a fine anno riprenderà il calciatore dal Como per 9 milioni di euro. Il futuro di Nico Paz sarà infatti legato a doppio filo alla decisione del prossimo allenatore delle Merengues. Sarà lui a stabilire se il giovane argentino potrà ritagliarsi uno spazio in prima squadra o se, al contrario, sarà opportuno mandarlo altrove per continuare il suo percorso di crescita.

Nel caso in cui si optasse per una cessione o per una nuova esperienza lontano da Madrid, si aprirebbe il secondo capitolo della vicenda: quello legato alla valutazione economica. Attualmente, il cartellino del giocatore viene stimato tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra significativa che rappresenterebbe un investimento importante anche per club di alto livello come la Juventus.

Non è da escludere, inoltre, che il Real Madrid voglia mantenere una forma di controllo sul calciatore, magari attraverso una clausola di recompra o una formula di trasferimento temporaneo.

Inter alla finestra e strategie bianconere

A complicare ulteriormente il quadro c’è la presenza di altre pretendenti. Tra queste spicca l’Inter, che secondo quanto filtra starebbe monitorando attentamente la situazione dell'argentino, pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto. Una concorrenza che rende la corsa a Nico Paz ancora più complessa e incerta.

Per la Juventus, dunque, si tratta di una pista affascinante ma piena di ostacoli. L’eventuale arrivo del talento argentino rappresenterebbe un colpo di grande prospettiva, ma richiederebbe uno sforzo economico e strategico notevole. Molto dipenderà dalle mosse del Real Madrid e dalla volontà del giocatore, chiamato a scegliere il contesto migliore per proseguire la propria crescita.