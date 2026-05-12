Giovanni Malagò ha sciolto le riserve e ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc). La formalizzazione di questa importante decisione avverrà domani mattina, con il deposito della documentazione necessaria presso la sede federale. L'annuncio giunge a seguito di un significativo incontro istituzionale tenutosi a Roma, durante il quale Malagò ha ribadito il suo impegno a rispettare gli appuntamenti presi, in particolare con la presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Nicole Hoevertsz Coventry, e con le altre componenti federali.

“Lo avevo detto e sono stato di parola,” ha dichiarato Malagò, sottolineando con fermezza: “per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza.” Questa affermazione chiarisce inequivocabilmente la sua intenzione di concorrere per la guida della Figc in vista delle imminenti elezioni.

Il Contesto della Candidatura alla Figc

La scelta di Giovanni Malagò di presentare la propria candidatura si inserisce in un momento particolarmente delicato per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'organismo è infatti rimasto senza una guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, una decisione maturata a seguito dell'ennesima e dolorosa mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali.

Questo evento ha lasciato un segno profondo nel movimento calcistico nazionale, rendendo urgente e necessario un nuovo percorso elettorale per la ricostruzione e il rilancio della federazione.

Malagò, già ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), ha atteso la conclusione degli impegni istituzionali e la partenza della presidente Cio Coventry da Roma prima di formalizzare la sua decisione. La sua candidatura è vista come un passaggio cruciale per il futuro della Figc, in un periodo in cui il calcio italiano è chiamato a un profondo rinnovamento e a ritrovare lo slancio e la credibilità perduti a causa delle recenti difficoltà e dei risultati deludenti.

Giovanni Malagò: Profilo e Visione per la Figc

Giovanni Malagò, sessantasette anni, originario di Roma, vanta un'ampia e riconosciuta esperienza alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La sua lunga e consolidata carriera nel mondo dello sport, unita a una profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali e federali, costituiscono elementi fondamentali e distintivi della sua proposta. Malagò si presenta come una figura di garanzia e di rilancio per la Federazione, con l'obiettivo dichiarato di ricostruire la fiducia e di riportare il calcio italiano a risultati sportivi di prestigio, in un contesto che richiede stabilità e una visione chiara per il futuro.

L'atto formale del deposito della candidatura è atteso per la mattinata di domani presso la sede della Federcalcio, segnando così l'inizio ufficiale di una nuova e significativa fase per la governance del calcio nazionale, con l'apertura della campagna elettorale.