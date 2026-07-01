Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha esordito riferendosi all'ultimo acquisto del Como, Mattia Liberali: "Si sta facendo una narrazione brutta attorno a un ragazzo classe 2007. Molti hanno scritto che ha preferito la squadra di Fabregas a quella di Amorim perché gli mancano gli attributi di giocare in uno stadio importante come quello di San Siro. Ma innanzitutto vorrei ricordare che il Como giocherà la Champions League mentre il Milan no. Secondo poi, il ragazzo venne scaricato da Ibrahimovic un anno fa e da quel momento in poi Liberali ha messo una croce sopra il Milan e oggi sceglie il Como.

Una scelta che va rispettata senza che la macchina del fango di media e tifosi si abbatta su di lui. Quindi complimenti a tutte le parti coinvolte e ora attenzione a quello che farà la società lombarda per la difesa. Perché Chalobah è sicuramente una traiettoria che va seguita ma non alle condizioni che sono circolate. Perché il Como non è intenzionato a spendere 30 milioni più bonus per l'inglese, che peraltro resta un nome in ottica Inter".

Napoli, Pedullà: 'La società partenopea deve alzare l'asticella per Gila'

Sul Napoli poi Pedullà ha detto: "La società partenopea può parlare quanto gli pare con l'agente di Gila ma deve prima fare una cessione, perché l'accordo con il difensore spagnolo c'é già.

Allo stesso tempo deve essere la Lazio ad aprire all'inserimento di una contropartita tecnica o il Napoli stesso ad alzare la cifra di 15 milioni più bonus messa sul piatto per il calciatore iberico".

Van Dijk al Milan? Pedullà: 'E' la stessa situazione che ha vissuto la Juventus con Alisson'

Sempre in tema difensori poi Pedullà ha detto: "Van Dijk? E' la stessa situazione che ha vissuto la Juventus per Alisson. Perché a chi non piacerebbe avere il difensore olandese in rosa? Il problema è che a Liverpool è andato in scena una specie di saccheggio e tanti calciatori hanno lasciato la rosa inglese per trovare fortuna altrove. Quindi il Milan può legittimamente sognare di aggiungere van Dijk alla rosa ma deve sapere che non parliamo di un parametro 0 e che dovrà passare per il Liverpool per acquistarlo".