In casa Juventus tiene banco il futuro di Michele Di Gregorio, che avrebbe preso una decisione chiara in vista dell'inizio della preparazione estiva. A Napoli, invece, resta vivo il sogno Adrien Rabiot, un'operazione che potrebbe prendere quota soltanto dopo alcune uscite importanti dal centrocampo azzurro.

Di Gregorio non vuole partire: prima il ritiro, poi le valutazioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite da Nicolò Schira su X, Michele Di Gregorio sarebbe intenzionato a restare alla Juventus almeno in questa prima fase della stagione.

Il portiere avrebbe infatti comunicato la volontà di aggregarsi regolarmente alla prima squadra per il ritiro precampionato, con l'obiettivo di convincere Luciano Spalletti e giocarsi le proprie possibilità prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro.

Soltanto al termine della preparazione verranno eventualmente valutate offerte e richieste, ma la posizione del giocatore sembrerebbe già molto chiara. Una scelta che potrebbe non coincidere con i piani della dirigenza bianconera. Alla Continassa, infatti, resta forte l'intenzione di acquistare un portiere destinato a ricoprire il ruolo di titolare, motivo per cui Di Gregorio verrebbe considerato tra i possibili partenti. La volontà del giocatore di mettersi nuovamente in discussione potrebbe quindi rallentare le strategie di mercato della Juventus.

Rabiot resta un obiettivo del Napoli, tutto dipende da Anguissa

In casa Napoli, invece, non si sarebbe mai spenta la pista che porta ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese continua a godere della massima stima di Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha valorizzato durante la comune esperienza alla Juventus e che vedrebbe di buon occhio un nuovo ricongiungimento in maglia azzurra.

Prima di affondare il colpo, però, Giovanni Manna dovrà liberare spazio sia in rosa sia a bilancio. In quest'ottica, il principale indiziato a lasciare Castel Volturno sarebbe Frank Anguissa, centrocampista seguito con interesse da diversi club turchi, tra cui il Besiktas. Il Napoli spera di ricavare circa 20 milioni di euro dalla sua cessione, cifra che consentirebbe alla dirigenza di finanziare buona parte dell'eventuale assalto a Rabiot. Soltanto dopo un'uscita di questo tipo, infatti, l'operazione potrebbe entrare concretamente nel vivo e trasformarsi da semplice suggestione a una trattativa vera e propria.