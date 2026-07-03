Il capitano della nazionale italiana di rugby, Michele Lamaro, ha avvertito in vista del prossimo impegno: la partita contro il Giappone, che si terrà a Tokyo, è stata individuata come la prova più insidiosa dell'intero tour estivo degli Azzurri. Lamaro ha spiegato che l'avversario nipponico è una formazione pericolosa e imprevedibile. La sua capacità di esplorare e sfruttare con efficacia zone del campo che le tradizionali formazioni dell'Emisfero Nord tendono a trascurare rende il loro stile di gioco particolarmente sfuggente. Per affrontare al meglio questa sfida, il capitano ha sottolineato l'importanza di mantenere una vigilanza costante e una prontezza determinante in ogni fase della partita, elementi essenziali per contrastare le tattiche avversarie.

La preparazione mirata e la condizione fisica del team

Lamaro ha posto l'accento su una delle principali sfide che la squadra si trova ad affrontare: il fatto di non giocare insieme dal Sei Nazioni, l'ultima competizione disputata. Inoltre, ha evidenziato che diversi membri del team non hanno avuto l'opportunità di scendere in campo per una partita ufficiale da diversi mesi. Questa prolungata assenza dalle competizioni ha reso la condizione fisica un focus primario e irrinunciabile durante la fase di preparazione. Negli ultimi raduni, gli allenamenti sono stati intensificati con una grande attenzione al contatto fisico, proprio per garantire che i giocatori siano al massimo della forma e pronti ad affrontare l'intensità del match.

Nonostante le difficoltà, la squadra si dichiara sicura di arrivare preparata all'appuntamento.

Il calendario completo del tour estivo degli Azzurri

La partita contro il Giappone, che si disputerà domani al Chichibunomiya Stadium di Tokyo, non è solo il primo impegno, ma anche un cruciale banco di prova che apre il tour estivo della nazionale italiana di rugby. Dopo questa sfida inaugurale, il calendario degli Azzurri prevede altri due incontri di prestigio. L'11 luglio, la squadra si misurerà con la temibile Nuova Zelanda nella cornice di Wellington, un test di altissimo livello. Successivamente, il 18 luglio, l'Italia volerà a Perth per affrontare l'Australia. L'ultimo atto della preparazione pre-esordio è stato il tradizionale Captain's Run, svoltosi proprio sul campo del Chichibunomiya Stadium, un momento fondamentale per affinare gli ultimi dettagli tattici e consolidare lo spirito di squadra.

Le peculiarità del gioco giapponese: tecnica e imprevedibilità

Il Giappone è una nazione che ha sviluppato un proprio stile rugbistico distintivo, alimentato da un campionato interno di alto livello. Questa realtà ha permesso di forgiare una squadra nota per il suo gioco strutturato e veloce, una caratteristica che la rende un avversario particolarmente ostico. I nipponici eccellono nel mantenere il possesso del pallone per lunghe sequenze di gioco, e la loro abilità nel sorprendere gli avversari con soluzioni tattiche non convenzionali è ben documentata. Questa intrinseca imprevedibilità, unita alla loro predilezione per attaccare in zone del campo che le formazioni europee tendono a lasciare meno presidiate, rende la sfida contro il Giappone non solo complessa ma anche affascinante, richiedendo agli Azzurri una performance di altissimo livello tecnico e mentale.