Mario Isola ha assunto ufficialmente l'incarico di Direttore Generale di ACI Sport, la società che gestisce le attività sportive dell'Automobile Club d'Italia. Questo annuncio segna l'inizio di una nuova fase per l'organizzazione, che si avvarrà dell'ampia esperienza e delle comprovate competenze maturate da Isola nel motorsport internazionale. Il manager subentra così alla guida operativa, con l'obiettivo di imprimere un nuovo slancio al settore dell'automobilismo sportivo italiano.

La sua nomina è stata accolta con grande favore negli ambienti sportivi, che hanno riconosciuto il significativo valore aggiunto che Isola potrà apportare grazie al suo eccezionale percorso professionale.

Noto per il suo ruolo di spicco nella gestione delle competizioni automobilistiche a livello globale, Isola assume ora una posizione strategicamente chiave all'interno della struttura di ACI Sport. Il suo mandato è focalizzato sul rafforzamento del settore e sulla promozione attiva dello sviluppo delle attività motoristiche non solo a livello nazionale, ma anche con una visione proiettata verso l'internazionalizzazione.

Un nuovo corso per ACI Sport

Con l'arrivo di Mario Isola, ACI Sport si propone di consolidare ulteriormente la propria autorevole presenza nel panorama sportivo, sia in Italia che sulla scena internazionale. Il nuovo Direttore Generale porta con sé un bagaglio di lunga e profonda esperienza nel motorsport, che si rivelerà fondamentale per affrontare le sfide future del settore e per la valorizzazione dei talenti emergenti.

L'intera organizzazione guarda con fiducia a questa nuova fase, con la ferma convinzione che la guida di Isola possa rappresentare un vero e proprio punto di svolta per la crescita sostenibile e l'innovazione continua delle attività sportive gestite dall'ente federale.

Il profilo professionale di Mario Isola

Mario Isola è unanimemente riconosciuto come una figura di spicco nel mondo dell'automobilismo sportivo, avendo ricoperto con successo ruoli di elevata responsabilità sia in ambito tecnico che gestionale. La sua brillante carriera è stata costantemente caratterizzata da una profonda attenzione all'innovazione e alla sicurezza, principi che ora potrà mettere pienamente a disposizione di ACI Sport per elevare gli standard delle competizioni.

La sua nomina è stata formalmente ufficializzata dall'Automobile Club d'Italia, che ha espresso piena soddisfazione per l'avvio di questa cruciale collaborazione. L'indiscutibile esperienza internazionale di Isola costituisce un valore aggiunto strategico per la società, che mira a rafforzare la propria posizione anche nei contesti competitivi più prestigiosi a livello globale.