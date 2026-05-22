Possibile rivoluzione estiva per la Juventus, soprattutto nel reparto offensivo. In attesa di capire la situazione Dusan Vlahovic, il club bianconero sta valutando le posizioni di Lois Openda ma soprattutto di Jonathan David che potrebbe lasciare Torino. Diversi estimatori in giro per l'Europa per l'attaccante canadese che piace anche al Paris Saint Germain di Luis Henrique.

Il Psg monitora David, valutazione attorno ai 30-35 milioni

Sei reti in 34 presenze con la maglia bianconera per l'ex Lille che non è riuscito ad imporsi con continuità, neanche con l'arrivo di Luciano Spalletti.

Per questo, il futuro del classe 2000 è in bilico con diverse società che restano alla finestra. Oltre al Fenerbahce ed alcuni club inglesi, anche il Paris Saint Germain starebbe monitorando la situazione; il club parigino potrebbe salutare in estate Gonzalo Ramos e quindi sarebbe alla ricerca di un eventuale sostituto. David sarebbe tra i profili monitorati con il Psg che potrebbe avanzare una proposta concreta nei prossimi mesi. La Vecchia Signora non ritiene il canadese incedibile ma prenderebbe in considerazione offerte da circa 30-35 milioni di euro.

Con l'eventuale addio di David che andrebbe a sommarsi con quella di Openda, il club bianconero avrebbe la liquidità necessaria per acquistare un attaccante con caratteristiche giuste per il gioco di mister Spalletti.

Diversi i profili monitorati: dal solito Kolo Muani passando per Gabriel Jesus fino ad arrivare a Nicolas Jackson.

Diversi calciatori in uscita: da Miretti a Koopmeiners

Sono diversi i calciatori che potrebbero salutare la Juventus. Le maggiori modifiche potrebbe riguardare il centrocampo che ha in Locatelli e Thuram(salvo offerte fuori mercato) i due punti chiave per la prossima stagione.

Partiamo da Teun Koopmeiners che non è riuscito a mantenere le attese dal suo arrivo dall'Atalanta. L'olandese è uno dei possibili cedibili e sarebbe nel mirino del Galatasaray che già da qualche settimana avrebbe avviato i contatti con la Vecchia Signora. Il club bianconero non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore ad un prezzo basso e vorrebbe impostare la trattativa sulla base di una cifra tra i 35-40 milioni di euro.

Da capire se le prossime settimane potrebbero già essere determinanti per un'accelerata nella trattativa.

Anche Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juventus. Il giovane centrocampista non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con la gestione Spalletti e potrebbe decidere di lasciare Torino per ritornare protagonista come fatto durante la parentesi in prestito al Genoa. Sulle sue tracce ci sarebbe il Como che lo avrebbe individuato come possibile rinforzo per la mediana di Fabregas.