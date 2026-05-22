Cristiano Ronaldo ha conquistato il suo primo titolo in Arabia Saudita, portando l'Al Nassr alla vittoria della Saudi Pro League nell'ultima giornata. La squadra si è imposta per 4-1 contro il Damac, grazie a una doppietta del campione portoghese nel finale. Questo successo ha permesso all'Al Nassr di superare l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che, nonostante la vittoria per 1-0 sull'Al Fayha, ha chiuso al secondo posto.

La partita decisiva ha visto l'Al Nassr partire forte con le reti di Sadio Mané e Kingsley Coman. Il Damac ha accorciato con Morlaye Sylla, ma nel finale Ronaldo ha siglato la sua doppietta: un calcio di punizione da posizione defilata e un gol ravvicinato, portando il suo bottino personale a 974 reti in carriera.

Sostituito dal tecnico Jorge Jesus, Ronaldo ha ricevuto una standing ovation, visibilmente commosso e in lacrime mentre alzava lo sguardo al cielo.

Il primo trionfo in Arabia e una stagione da record

Questo è il primo trofeo di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr, dopo tre stagioni nel campionato saudita. La vittoria corona una stagione intensa, in cui il portoghese è stato il trascinatore della squadra con prestazioni e gol decisivi. L'Al Hilal di Simone Inzaghi, con campioni come Benzema, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Theo Hernandez, ha chiuso a due punti dai neo campioni, rendendo la corsa al titolo avvincente.

Il ritorno al successo e i numeri impressionanti di CR7

Il trionfo dell'Al Nassr interrompe un digiuno di sette anni, dato che il club non vinceva la Saudi Pro League dal 2019.

Ronaldo, arrivato in Arabia Saudita nel gennaio 2023, ha affrontato difficoltà e critiche dopo stagioni senza trofei e la recente sconfitta nella finale di AFC Champions League contro il Gamba Osaka. Con la doppietta contro il Damac, il portoghese ha raggiunto 127 gol con l'Al Nassr in tutte le competizioni, avvicinandosi ai mille gol in carriera. In questa stagione, Ronaldo aveva già toccato i 100 gol nella Saudi Pro League, confermando il suo impatto decisivo nel calcio saudita.