Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna in una sfida che si preannuncia decisiva per il futuro del club. Antonio Conte ha chiesto ai suoi massima concentrazione, consapevole che la qualificazione alla prossima Champions League non è ancora acquisita. Una vittoria nel posticipo di lunedì potrebbe chiudere definitivamente il discorso, garantendo agli azzurri l’accesso alla principale competizione europea e offrendo il vantaggio di scendere in campo conoscendo già i risultati delle dirette concorrenti.

La stagione, dunque, non può dirsi conclusa: resta un ultimo, fondamentale passo prima di poter rivolgere l'attenzione al domani.

I tifosi attendono con impazienza l’incontro chiarificatore tra Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, dal quale dipenderà la permanenza del tecnico salentino sulla panchina azzurra. Questo confronto, tuttavia, potrà avvenire solo una volta ottenuta la certezza della partecipazione del Napoli alla Champions League, un traguardo che vale circa settanta milioni di euro e che inciderà profondamente sulle strategie di mercato e sulla composizione della rosa per la prossima stagione.

Scelte di formazione e nodi di mercato

In vista della sfida con il Bologna, Conte dovrà valutare attentamente la formazione da schierare. Sono tornati a disposizione Di Lorenzo e Vergara, mentre Lukaku resta fuori per infortunio dopo il ritardato rientro dal Belgio; la sua situazione è ancora tutta da definire.

L’unico altro indisponibile è Neres. È probabile che il tecnico scelga di riproporre l’undici visto contro il Como, con Di Lorenzo al posto di Beukema, ma le ultime decisioni verranno prese nei prossimi giorni di allenamento. Sullo sfondo, rimane anche il futuro di De Bruyne, che potrebbe essere tentato da offerte economicamente più vantaggiose, seppur provenienti da campionati di minor prestigio, come quelli dei Paesi Arabi o degli Stati Uniti.

Non mancano, quindi, elementi di incertezza: oltre al destino di Conte e di alcuni giocatori chiave, pesa la necessità di pianificare il futuro societario in base alle risorse che arriveranno dalla Champions League. Il presidente De Laurentiis e l’allenatore dovranno confrontarsi su questi temi non appena la situazione sarà definita.

Il confronto Conte-De Laurentiis: un futuro da definire

La partita contro il Bologna rappresenta uno snodo fondamentale non solo per la stagione in corso, ma anche per la programmazione futura del club. In caso di vittoria, la qualificazione aritmetica alla Champions permetterebbe a De Laurentiis e Conte di sedersi subito a tavolino per discutere il progetto tecnico e le strategie per i prossimi anni. Il presidente ha già chiarito la sua posizione: «Se Conte vuole scegliere altre strade è libero di farlo, ma dovrà farmelo sapere in tempo». L’ipotesi di un divorzio non è scontata, ma sarà necessario raggiungere l’obiettivo minimo stagionale per avviare un confronto sereno. Il Napoli si presenterà all’appuntamento con il gradito ritorno di Di Lorenzo e l’assenza di Lukaku, che resterà ancora ai margini della squadra nonostante il rientro a Castel Volturno.