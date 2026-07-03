Dopo aver ufficializzato l’operazione Ekhator, la Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato e punta ora a un altro rinforzo in attacco.

Nelle ultime ore, infatti, il club bianconero ha registrato importanti progressi nella trattativa per riportare a Torino Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 rientrato al Paris Saint-Germain dopo l’esperienza in prestito al Tottenham.

Intanto in casa Roma continua ad essere in dubbio il futuro di Mancini, con vari club interessati al suo acquisto, tra cui l'Inter. Sfida aperta invece tra Napoli e Milan per Gila della Lazio.

La Juventus spinge per chiudere l'arrivo di Kolo Muani in pochi giorni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus punta a chiudere l’affare nel giro di pochi giorni, così da permettere al giocatore di aggregarsi alla squadra già entro il 13 luglio, data fissata per l’inizio del raduno estivo.

L’intesa con il PSG sarebbe stata raggiunta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’ottimismo filtra con decisione: il nuovo tecnico Luciano Spalletti potrebbe così avere Kolo Muani a disposizione per la prossima stagione.

Roma, in dubbio il futuro di Mancini, l'Inter resta in attesa

Il futuro di Gianluca Mancini alla Roma resta ancora da chiarire.

Il difensore, legato al club da un contratto in scadenza nel 2027, si aspettava infatti tempi più rapidi per il rinnovo, dopo che a gennaio sembrava ormai vicina la fumata bianca. Da allora, però, la situazione si è arenata e non si sono registrati passi avanti concreti.

A farne le spese è anche il clima generale in casa giallorossa, dove diverse situazioni contrattuali sono ancora in sospeso a pochi giorni dall’inizio del raduno estivo. Oltre ai giocatori in scadenza, restano da definire anche i prolungamenti di alcuni elementi chiave della rosa, tra cui proprio Mancini e Bryan Cristante.

Il difensore, in particolare, avrebbe manifestato un certo disappunto per lo stallo nelle trattative, pur ribadendo la volontà di continuare la sua esperienza nella Capitale.

Sullo sfondo, però, si registra anche l’interesse di altri club: l’Inter avrebbe chiesto informazioni sulla sua situazione, restando alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.

Nonostante le incertezze, il centrale resta uno dei punti fermi della Roma e un simbolo per la tifoseria, oltre che un profilo molto apprezzato anche dal tecnico Gian Piero Gasperini, che ne ha sempre sottolineato importanza e spirito di appartenenza.

Sfida tra Milan e Napoli per Gila

Il Milan si inserisce con decisione nella corsa a Mario Gila. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero avrebbe accelerato nelle ultime ore, aprendo contatti diretti con l’entourage del difensore della Lazio e cambiando così gli equilibri della trattativa.

In casa Milan si valuta ora se affondare subito il colpo con una prima offerta ufficiale, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza, in particolare quella del Napoli, che si era mosso in anticipo sul giocatore e aveva già impostato una bozza d’intesa con il suo agente.

Gli azzurri, guidati dal direttore sportivo Manna, restano comunque in corsa, ma dovranno ora fronteggiare la nuova e più aggressiva mossa del club rossonero. Sullo sfondo resta la posizione della Lazio, che non ha intenzione di fare sconti: per lasciar partire il difensore spagnolo la richiesta è di circa 30 milioni di euro.