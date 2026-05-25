Il giornalista Alfredo Pedullà ha lanciato una notizia di calciomercato bomba sul proprio account X: "Allegri-Milan: fine corsa, com’era prevedibile da ieri. Si aspettano solo i passaggi formali". Un'indiscrezione che, qualora venisse confermata dai fatti, avrebbe del clamoroso, in quanto il tecnico livornese saluterebbe la società lombarda dopo appena un anno di convivenza. Ovviamente la mancata qualificazione alla Champions League, causata dalla sconfitta a sorpresa di ieri sera col Cagliari, avrebbe causato o quanto meno accelerato un processo di cambiamento totale all'interno del club rossonero.

Allegri infatti non sarebbe l'unico a rischiare seriamente il posto: il proprietario Gerry Cardinale infatti, potrebbe effettuare un rimpasto totale della dirigenza, sollevando dall'incarico l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Moncada e anche il direttore sportivo Igli Tare.

Juventus, Pedullà: 'Per Elkann due strade: tenere Comolli o isolarlo e non fargli fare il mercato'

Pedullà si è poi focalizzato sulla Juventus e su quello che potrebbe accade nelle prossime settimane alla Continassa con l'amministratore delegato Damien Comolli: "Le parole di Spalletti possono sembrare quelle di un'apertura nei riguardi del francese e secondo me oggi la società bianconera ha di fronte due strade ben precise.

La prima vedrebbe John Elkann non licenziare Comolli e tenerlo. Questo eviterebbe un altro bagno di sangue a livello economico e permetterebbe al'ad di Exor di non far naufragare l'ennesimo progetto da lui stesso messo in piedi. La seconda strada invece prevedrebbe l'isolamento di Comolli, almeno dalla costruzione della squadra e quindi dal mercato. Bisognerà capire se il francese accetterà le eventuali decisioni sul suo futuro o magari i cambiamenti non andranno a genio al dirigente, che è abituato a comandare nei club in cui è stato".

Alfredo Pedullà: 'Sarri nuovo allenatore dell'Atalanta, Gattuso vicinissimo alla Lazio'

Pedullà ha infine dato due notizie sul cambio panchina di altrettanti club: "Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell’Atalanta. Gattuso, accordo con Lotito. Contratto biennale. Confermata anticipazione di due giorni fa quando si facevano nomi mai trattati. Siamo a un passo dalla stesura dei contratti".