L'era di Antonio Conte al Napoli si è ufficialmente conclusa con una conferenza stampa congiunta tra l'allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis, tenutasi subito dopo l'incontro con l'Udinese. Archiviata questa fase cruciale, l'attenzione del club partenopeo si sposta ora sulla selezione del nuovo tecnico. De Laurentiis ha chiarito che la scelta definitiva sarebbe stata posticipata fino al termine delle ultime gare di campionato, il cui esito era fondamentale per definire le qualificazioni alla Champions League di diverse squadre, oltre a quelle già certe come Inter e Napoli.

Il profilo in cima alle preferenze del presidente è quello di Massimiliano Allegri. L'esclusione del Milan dalla prossima edizione della Champions League potrebbe agevolare il suo approdo sulla panchina azzurra, ma la situazione contrattuale è complessa. Allegri è vincolato al Milan fino a giugno del prossimo anno e dovrebbe prima risolvere il suo attuale impegno per considerare l'offerta del Napoli. Un'alternativa concreta per la guida tecnica è individuata in Vincenzo Italiano, anch'egli sotto contratto con il Bologna, in scadenza tra un anno.

Pianificazione e strategie per la prossima stagione

Nelle prossime settimane, il direttore sportivo Giovanni Manna intensificherà i contatti e le negoziazioni per definire la rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore.

De Laurentiis ha evidenziato che il Napoli potrà disporre di un organico di circa trenta calciatori, anche grazie al rientro dei giocatori attualmente in prestito. Il presidente ha inoltre specificato che le scelte di mercato dipenderanno dal modulo tattico che verrà adottato dal futuro tecnico. Non ci saranno acquisti onerosi o una campagna acquisti faraonica, ma solo "aggiustamenti mirati" per le esigenze della nuova guida. De Laurentiis ha ribadito la necessità di "diminuire il monte ingaggi" e di razionalizzare le risorse del club.

Il progetto ambizioso per il nuovo stadio

In parallelo alla questione della panchina, De Laurentiis ha ribadito l'impegno nella realizzazione di un nuovo stadio.

Il presidente ha spiegato che, entro due anni, intende costruire un impianto da 70 mila posti, che sorgerà sui suoli di proprietà della Q8. Con quest'ultima, è in corso una trattativa per l'acquisto dell'area. Il progetto richiederà un investimento economico ingente e, per sostenere tale sforzo, la società dovrà mantenere un solido equilibrio finanziario.

Il futuro del Napoli si delinea, dunque, su due fronti: la scelta del nuovo allenatore, con Allegri e Italiano in evidenza, e la pianificazione di una nuova infrastruttura sportiva. Questi elementi, interconnessi e cruciali, definiranno la prossima fase della gestione De Laurentiis.