Per la Juventus è tempo di accelerare sul mercato e il primo grande colpo potrebbe arrivare tra i pali. Il club bianconero, infatti, avrebbe deciso di puntare con decisione su Alisson Becker per dare maggiore sicurezza ed esperienza alla porta nella prossima stagione. A rilanciare con forza la notizia è stato Luca Momblano durante una diretta sul canale YouTube di Juventibus: “Quindi io configuro in oggi, poi magari può essere domani mattina ma è già pronto tutto per la firma di Alisson per la Juventus”. Una dichiarazione che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi juventini, pronti ad accogliere uno dei portieri più forti e vincenti degli ultimi anni.

La Juventus accelera per Alisson

La dirigenza bianconera non vuole perdere tempo e avrebbe deciso di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. La volontà della società sarebbe quella di consegnare subito un nuovo portiere di alto livello a Luciano Spalletti, così da programmare con chiarezza la prossima stagione. Secondo quanto raccontato ancora da Momblano, i contatti starebbero proseguendo in maniera serrata e tutto sarebbe ormai definito per arrivare alla fumata bianca definitiva: “Il lavoro va avanti e Alisson firma con la Juventus in queste ore, diciamo oggi. Risulta che oggi nella pianificazione, nel planning Juventus, ovviamente capo azienda Comolli, ci sono le firme oggi, nelle 24 ore successive al derby”.

Parole molto forti che confermerebbero la volontà della Juventus di regalarsi un portiere di caratura internazionale. L’esperienza accumulata da Alisson tra Champions League, Premier League e nazionale brasiliana rappresenterebbe un salto di qualità importante per una squadra che vuole tornare a competere ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa.

Di Gregorio non ha convinto

La scelta della Juventus nasce anche dalla stagione complicata vissuta da Michele Di Gregorio. L’ex Monza era arrivato a Torino con grandi aspettative, ma nel corso dell’annata ha alternato buone prestazioni a errori pesanti che hanno spesso inciso sui risultati della squadra. Le sue incertezze hanno portato la società a riflettere attentamente sul futuro della porta bianconera.

Per questo motivo la Juventus avrebbe deciso di affidarsi a un profilo di assoluta esperienza come Alisson. Il brasiliano garantirebbe leadership, personalità e qualità nelle uscite e nella costruzione dal basso, aspetti ritenuti fondamentali per il gioco di Spalletti. L’eventuale arrivo del giocatore attualmente al Liverpool rappresenterebbe dunque non solo un colpo mediatico, ma soprattutto una scelta tecnica precisa per riportare solidità e sicurezza a tutta la fase difensiva bianconera.