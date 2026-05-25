"Sono in aumento le possibilità di Damien Comolli di restare al centro del progetto Juventus" questa è la notizia a sorpresa rivelata su X dal giornalista Rai Marco Conterio. Un'indiscrezione che se venisse confermata andrebbe completamente controcorrente rispetto a tutte quelle voci uscite nelle scorse settimane che avrebbero voluto l'ad di Exor John Elkann pronto a sollevare dall'incarico l'amministratore delegato francese.

Conterio: 'La presenza di Comolli nel pregara di ieri è la conferma di quanto Elkann lo veda centrale'

Conterio, ha proseguito nel suo messaggio sottolineando: "La presenza di ieri davanti ai microfoni e anche un ruolo attivo in un difficile pregara del derby, fotografano quella che per John Elkann è la centralità del francese nel progetto, nonostante il naufragio e il mancato ritorno in Champions (non accadeva, sul campo, dalla stagione di Del Neri).

Tutto sarà più chiaro nel summit in settimana, ma a riguardo c'è già stato anche il confronto dello scorso fine settimana con Luciano Spalletti. Che ha incassato la fiducia della proprietà anche senza Champions".

Potrebbe quindi non cambiare nulla alla Continassa a livello dirigenziale, ma aprirsi comunque un nuovo progetto che preveda Comolli e Spalletti lavorare gomito gomito per costruire una Juventus che possa competere sia per i primi posti del campionato italiano sia per cercare di andare più avanti possibile in Europa League.

Conterio lancia la provocazione: 'E se Conte e Allegri si scambiassero la panchina di Milan e Napoli?'

Conterio, sempre sul proprio account X, si è poi focalizzato sul mercato degli allenatori, che in queste settimane potrebbe essere più caldo che mai.

Il giornalista ha quindi esordito lanciando una provocazione che potrebbe non essere cosi infondata: "E se alla fine Antonio Conte e Massimiliano Allegri si "scambiassero" le panchine di Milan e Napoli?". Una previsione che avrebbe anche basi solide, visto che il leccese ha ufficializzato il suo addio da Napoli mentre Allegri non sarebbe più cosi saldo sulla panchina del Milan.

Infine Conterio ha rivelato: "Sorpresa Lazio: contratto fino al 2027 con opzione per il 2028, ingaggio sotto i 2 milioni, per Gennaro Gattuso. Intesa vicina, oggi l'incontro intanto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per l'accordo sull'addio".