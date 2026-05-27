Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube e trattando l'argomento Juventus ha detto: "Comolli ha detto di non essere mai stato a rischio licenziamento ma secondo me il francese non si è mai rivelato all'altezza del club bianconero. Quindi un passo indietro a mio avviso avrebbe dovuto farlo, cosi come Modesto, che faccio fatica a collocare all'interno dell'organigramma societario bianconero. Dopo quello che è successo a gennaio inoltre, a me risulta che Spalletti stia spingendo per far inserire nel club una figura operativa nel mercato e mi riferisco a Matteo Tognozzi.

Quest'ultimo però, con Comolli, sarebbe incompatibile sempre che il francese non faccia un passo indietro per il bene della società piemontese. Dico questo perché ad esempio Alisson so che ha dato il suo benestare a trasferirsi in bianconero. Ma fra il dire e il fare c'é un mare e se il portiere brasiliano non è ancora approdato a Torino, vuol dire che qualcuno alla Continassa non sta facendo bene il suo lavoro".

Pedullà: 'L'Inter farà un tentativo concreto per Palestra'

Pedullà si è poi focalizzato sull'Inter e su un nome che potrebbe scaldare l'estate della società lombarda: "L'Inter farà un tentativo concreto per Marco Palestra: è un sogno che la società nerazzurra vorrebbe non fosse proibitivo e questo al netto del fatto che alla Pinetina sanno che il calciatore ha una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni di euro.

Inoltre per l'estero ci sarà una concorrenza importante proveniente dalla Premier ma a Milano sanno che l'Inter può avere un appeal speciale sul ragazzo. Ci sono stati i primi contatti fra le parti, malgrado le smentite dall'Atalanta, perché Marotta vuole aggiungere un tassello importante sulla destra"

Milan, Pedullà avverte: 'Il rischio di rimanere con il cerino in mano per Iraola è alto'

Infine il giornalista ha parlato del Milan e di Iraola, uno dei nomi più caldi per quanto concerne il club rossonero: "C'é il rischio che la società lombarda rimanga con il cerino in mano. Perché ci sono diverse squadre di Premier League sullo spagnolo, tra cui il Liverpool e se detti una rivoluzione e non hai le idee chiare, rischi di pescare a vuoto. Insomma, Cardinale sta veramente asfaltando la società lombarda e non in senso positivo".