La Juventus continua a progettare il futuro e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato riferite su X dal giornalista Mirko Di Natale, anche Andrea Cambiaso potrebbe rientrare tra i sacrificabili dell’estate bianconera.

L’esterno classe 2000 verrebbe infatti valutato circa 40 milioni di euro dalla società piemontese, pronta ad ascoltare eventuali offerte nelle prossime settimane. Una notizia che si legherebbe perfettamente alle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Damien Comolli, che ha confermato come la Juventus abbia necessità di effettuare alcune cessioni importanti prima di poter reinvestire sul mercato.

Cambiaso, grazie alla sua duttilità tattica e alla capacità di giocare su entrambe le corsie, rappresenterebbe uno dei profili più appetibili della rosa juventina e non a caso diversi club italiani starebbero monitorando attentamente la situazione.

Inter e Napoli studiano il colpo

Secondo quanto riferito da Di Natale, una delle società interessate sarebbe l’Inter. I nerazzurri vedrebbero infatti in Cambiaso un potenziale sostituto di Denzel Dumfries, sempre più vicino a una possibile partenza verso la Premier League.

Anche il Napoli starebbe seguendo con attenzione il giocatore. La società partenopea potrebbe decidere di rinforzare la fascia sinistra con un elemento giovane ma già esperto come Cambiaso, soprattutto considerando che Leonardo Spinazzola ha compiuto 33 anni nello scorso marzo.

L’idea del Napoli sarebbe quella di creare gradualmente un ricambio generazionale sulle corsie laterali.

Attenzione anche al Como

Tra le pretendenti ci sarebbe poi anche il Como, autentica sorpresa dell’ultima stagione. Il club lombardo, qualificato clamorosamente alla prossima Champions League, starebbe infatti programmando una campagna acquisti ambiziosa.

Cambiaso rappresenterebbe un obiettivo molto gradito anche per motivi regolamentari. La società guidata da Hartono dovrà infatti inserire diversi giocatori italiani nella lista UEFA e l’esterno della Juventus verrebbe considerato un profilo perfetto per esperienza, qualità e conoscenza del campionato.

Resta ora da capire se qualcuno sarà disposto ad avvicinarsi ai 40 milioni richiesti dalla Juventus, cifra che permetterebbe ai bianconeri di finanziare parte del mercato in entrata e alleggerire contemporaneamente il bilancio dopo la mancata qualificazione alla Champions League.

Infine va sottolineato come per Cambiaso ci siano anche piste straniere, fra cui Barcellona, Liverpool e Real Madrid.