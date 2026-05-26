Il calciomercato estivo è già cominciato e secondo le ultime indiscrezioni, Roma e Juventus sarebbero pronte a darsi battaglia per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane.

L’ex Sassuolo, già accostato in passato sia ai giallorossi che ai bianconeri, non sarebbe più considerato incedibile dalla dirigenza nerazzurra. Giuseppe Marotta avrebbe infatti abbassato sensibilmente la richiesta economica per il cartellino del giocatore, passando dai 35 milioni di euro della scorsa estate a 20 milioni.

Una cifra decisamente più accessibile rispetto alle precedenti valutazioni e che potrebbe spingere sia la Roma che la Juventus ad accelerare concretamente.

Inter, occhi su Palestra: l’Atalanta fissa il prezzo

L’Inter però non starebbe pensando soltanto alle uscite. Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il club nerazzurro seguirebbe con grande attenzione Marco Palestra, esterno reduce da un’ottima stagione in prestito al Cagliari ma ancora di proprietà dell’Atalanta.

Il giovane laterale italiano avrebbe attirato numerosi estimatori grazie alle prestazioni offerte nell’ultima annata e rappresenterebbe uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale nel suo ruolo.

L’Atalanta, dal canto proprio, sarebbe disposta a trattare la cessione del giocatore ma non per meno di 40 milioni di euro. Una valutazione importante, che testimonia quanto il club bergamasco creda nelle qualità del proprio talento.

Milan, idea Joe Gomez per la difesa

Attivo sul mercato anche il Milan, pronto a rinforzare il reparto arretrato dopo una stagione caratterizzata da diversi problemi difensivi.

Tra i nomi monitorati ci sarebbe Joe Gomez, difensore inglese in uscita dal Liverpool. Il centrale britannico rappresenterebbe un profilo di esperienza internazionale e grande duttilità tattica, caratteristiche considerate molto utili per il nuovo progetto tecnico del Diavolo.

Sul giocatore ci sarebbe però anche il Besiktas, intenzionato a inserirsi nella corsa nelle prossime settimane. La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Milan starebbe valutando attentamente prima di eventuali affondi concreti.