La Juventus sarebbe pronta ad accelerare concretamente sul mercato dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions League. Secondo diverse indiscrezioni, il club bianconero starebbe lavorando con decisione per portare a Torino Alisson Becker, portiere in uscita dal Liverpool e considerato uno dei profili ideali per rilanciare il progetto tecnico della Continassa.

A rendere ancora più calda la pista è stato il giornalista Luca Momblano, che nelle ultime ore ha parlato addirittura di una possibile firma imminente del brasiliano con la Juventus.

Se questo fosse vero quindi, l’accordo tra i bianconeri e il Liverpool sarebbe ormai molto vicino, con il club inglese da sempre disposto a lasciar partire l’estremo difensore per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.

Meno complicata sarebbe stata invece la trattativa con il giocatore. Da quanto filtra, Alisson e la Juventus avrebbero trovato da tempo un’intesa economica sulla base di un contratto triennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Alisson per ripartire: la Juve cambia volto

L’eventuale arrivo del portiere brasiliano rappresenterebbe un segnale forte da parte della società bianconera, intenzionata a ripartire da profili di esperienza internazionale e leadership dopo una stagione molto complicata.

Alisson garantirebbe qualità, personalità e affidabilità a un reparto che la Juventus vorrebbe completamente rilanciare in vista del prossimo campionato. L’operazione, inoltre, potrebbe aprire anche a ulteriori movimenti tra i pali, con il futuro degli attuali portieri bianconeri destinato inevitabilmente a essere rivalutato.

Non solo Alisson: piace anche Alaba

Oltre al portiere, la Juventus starebbe cercando anche un nuovo difensore di esperienza. Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, i bianconeri sarebbero pronti a inserirsi nella corsa a David Alaba.

Il difensore austriaco è in uscita dal Real Madrid e potrebbe liberarsi a parametro zero, situazione che avrebbe inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi top club europei.

Tra questi ci sarebbero anche Milan e Inter, pronte a sfidare la Juventus per il centrale classe 1992.

Nonostante gli ultimi problemi fisici, Alaba viene ancora considerato un profilo di altissimo livello per esperienza, duttilità e qualità tecniche. Qualora dovesse ritrovare continuità atletica, il suo arrivo potrebbe rappresentare un enorme valore aggiunto per qualsiasi squadra italiana.