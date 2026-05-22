Cristiano Ronaldo ha finalmente conquistato il suo primo titolo in Arabia Saudita, guidando l’Al Nassr alla vittoria della Saudi Pro League. Questo traguardo, atteso per ben tre stagioni, è stato raggiunto nell’ultima e decisiva giornata di campionato, coronando un percorso di grande impegno e determinazione da parte della squadra. L’Al Nassr si è imposto con un netto 4-1 sul Damac, una vittoria che ha sigillato il successo finale.

Il campione portoghese è stato il protagonista indiscusso della serata, realizzando una doppietta nel finale di gara che ha galvanizzato la squadra e i tifosi.

Le prime reti dell’incontro erano state messe a segno da Mané e Coman, ponendo le basi per il trionfo. Questa vittoria ha permesso all’Al Nassr di superare, in una avvincente sfida a distanza, l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Nonostante la vittoria per 1-0 sull’Al Fayha, l’Al Hilal ha dovuto accontentarsi del secondo posto in classifica, chiudendo a due punti di distanza dai neo campioni.

L’Al Hilal, una formazione che vanta tra le sue fila nomi di spicco del calcio internazionale come Benzema, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Theo Hernandez, ha lottato fino all’ultimo, ma non è riuscita a colmare il divario. La prestazione di Ronaldo è stata cruciale: dopo aver segnato i due gol decisivi, è stato sostituito dal tecnico Jorge Jesus, ricevendo una commovente standing ovation da parte del pubblico.

Il fuoriclasse portoghese, visibilmente emozionato, ha alzato lo sguardo al cielo, lasciandosi andare a lacrime di gioia e soddisfazione per un successo così significativo.

Il trionfo personale e i numeri di una carriera leggendaria

Con la doppietta messa a segno contro il Damac, Cristiano Ronaldo ha raggiunto l’impressionante quota di 974 gol in carriera, confermando ancora una volta il suo status di uno dei marcatori più prolifici nella storia del calcio mondiale. Questo titolo in Arabia Saudita non è solo il primo per lui nel paese, ma rappresenta anche il trentaseiesimo trofeo della sua straordinaria carriera, un numero che testimonia la sua longevità e la sua costante ricerca dell’eccellenza ai massimi livelli.

La sua influenza è stata determinante per la conquista del campionato, con un contributo decisivo nei momenti chiave della stagione. La sua capacità di incidere sulle partite, anche in un contesto nuovo come quello del calcio arabo, sottolinea la sua inesauribile fame di vittorie. La sua recente convocazione per disputare il sesto Mondiale della sua carriera è un ulteriore riconoscimento della sua importanza e del suo impatto duraturo nel panorama calcistico internazionale, a riprova di una carriera che continua a infrangere record e a ispirare milioni di appassionati in tutto il mondo.