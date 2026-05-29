Il Frosinone ha ufficializzato la conferma di Massimiliano Alvini alla guida della prima squadra, in vista dell'imminente stagione 2026/2027. Questa decisione segna un passo importante per il club laziale, che si prepara al suo atteso ritorno nel massimo campionato italiano, la Serie A. La società ha inoltre reso noti i principali ruoli dirigenziali, mantenendo una chiara linea di continuità e stabilità rispetto all'annata precedente.

Oltre alla permanenza di Alvini sulla panchina giallazzurra, il Frosinone ha ribadito la fiducia in Pietro Doronzo, che manterrà il suo incarico di direttore generale, e in Renzo Castagnini, confermato come direttore dell’area tecnica.

Queste scelte strategiche sottolineano la volontà del club di puntare sulla stabilità e sulla valorizzazione del lavoro svolto negli ultimi anni. Un approccio ritenuto fondamentale in un momento cruciale per la società, che si appresta ad affrontare nuovamente le sfide della Serie A con una struttura consolidata.

Stabilità tecnica e dirigenziale per il nuovo ciclo in Serie A

La decisione di confermare Massimiliano Alvini alla guida della squadra rappresenta un forte segnale di fiducia nei confronti dell'allenatore. A lui spetterà il compito di guidare il Frosinone nel difficile percorso della Serie A, un campionato che richiede esperienza e visione strategica. La continuità garantita anche nei ruoli dirigenziali, con le figure chiave di Doronzo e Castagnini, rafforza ulteriormente il progetto tecnico e organizzativo del club, fornendo una base solida per le ambizioni future.

Il ritorno nella massima serie comporta nuove e significative sfide, sia sul piano puramente sportivo che su quello gestionale e organizzativo. La società ha scelto di affrontare questa fase delicata affidandosi a figure già ampiamente collaudate, puntando su un gruppo di lavoro coeso che conosce a fondo l'ambiente e le dinamiche interne del Frosinone. Questa strategia mira a minimizzare i rischi e a massimizzare le possibilità di successo in un contesto altamente competitivo.

Il quadro degli allenatori in Serie A per la stagione 2026/2027

Nel più ampio panorama della Serie A per la stagione 2026/2027, la conferma di Alvini si inserisce in un contesto di diversi movimenti e decisioni sulle panchine delle altre squadre.

Tra le conferme già ufficializzate spiccano nomi di rilievo come Cristian Chivu all’Inter, Luciano Spalletti alla Juventus, Daniele De Rossi al Genoa e Gian Piero Gasperini alla Roma. Questi club hanno optato per la continuità, riconoscendo il valore del lavoro svolto dai rispettivi tecnici.

Tuttavia, il quadro non è ancora completo per tutti. Alcuni club, come il Milan e il Sassuolo, sono ancora alla ricerca del nuovo tecnico, con panchine attualmente vacanti e diverse opzioni in fase di valutazione. Altri, invece, hanno scelto di proseguire con i propri allenatori, privilegiando la stabilità per affrontare al meglio la prossima stagione. Il Frosinone, con la sua scelta chiara e definita, punta a consolidare il proprio progetto e a presentarsi con una struttura solida e coerente al prossimo campionato di Serie A, pronto a misurarsi con le migliori realtà del calcio italiano e a competere ai massimi livelli.