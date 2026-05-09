Gian Piero Gasperini ha voluto fare chiarezza sul proprio ruolo all'interno della Roma, rispondendo alle speculazioni circa una sua presunta ingerenza nella scelta del nuovo direttore sportivo. L'allenatore ha dichiarato in modo perentorio: "Io sto lavorando solo sulla squadra". Ha poi specificato che ogni altra questione, qualora richiedesse il suo coinvolgimento, sarà affrontata e discussa direttamente con la società, la quale si sta già muovendo attivamente su tali fronti.

Gasperini ha sottolineato che la sua attenzione è rivolta esclusivamente al presente e agli impegni sportivi: "Oggi per me conta il presente e domani siamo a Parma, a tre giornate dalla fine, e la concentrazione è su quello".

Ha ribadito che le decisioni su altri ambiti competono alla società: "Sul resto ci sono situazioni molto legate a quello che la società vuol fare ma bisogna rivolgersi a loro". Ha infine escluso ritardi nelle scelte dirigenziali, spiegando che "non mi sembra ci sia un ritardo, oggi tutti sono concentrati sul campionato, poi quando finirà le cose evolveranno velocemente".

Collaborazione tra tecnico e direttore sportivo

Riguardo al rapporto tra allenatore e direttore sportivo, Gasperini ha espresso una visione chiara: "Secondo me tecnico e diesse devono lavorare insieme e avere idee simili, non ognuno per strade diverse. Devono raccontarsi poche storie e parlarsi con sincerità, con un unico obiettivo: migliorare tecnicamente la squadra".

L'allenatore ha così sottolineato l'importanza della collaborazione e della chiarezza di intenti nello staff tecnico-dirigenziale.

Nessun coinvolgimento nelle trattative contrattuali

Interrogato su un suo possibile coinvolgimento nelle trattative contrattuali, Gasperini ha categoricamente precisato: "Io parlo solo dell'aspetto tecnico, sotto quello contrattuale non partecipo mai alle trattative. Posso anche conoscere qualche procuratore, ma se lei mi chiede chi è quello di Bailey oggi non lo so. Non partecipo alle stesure dei contratti, né di quante sono le loro commissioni". Con queste parole, l'allenatore ha voluto eliminare ogni incertezza riguardo a una sua partecipazione diretta nelle questioni amministrative o di mercato.

In un contesto più ampio, la Roma sta attraversando una fase di profondo rinnovamento, con mutamenti che coinvolgono sia lo staff tecnico sia la rosa dei giocatori. La proprietà ha confermato la fiducia nell'allenatore, mentre figure dirigenziali come Ranieri e Massara sono prossime all'uscita. La società mira a una maggiore chiarezza interna e a un rafforzamento della squadra, per affrontare al meglio le sfide future.