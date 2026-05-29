Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di quelli che potrebbero essere i primi obiettivi di calciomercato di Massimiliano Allegri del Napoli: "Attenzione a quello che potrebbe accadere nel club partenopeo, perché innanzitutto il tecnico livornese troverà Hojlund già in rosa, un attaccante che aveva chiesto l'anno scorso ai Milan e che Manna gli strappò da sotto le mani in 5 minuti. Poi occhio a Gila, difensore che piace da sempre a Napoli e che Allegri aveva indicato a Tare la scorsa estate, quindi un profilo che troverebbe sicuramente il benestare di tutte le parti.

Cosi come Adrien Rabiot, che qualora non fosse contento al Milan sarebbe un profilo ideale per la società partenopea. D'altronde Anguissa potrebbe andare via e il francese lo sostituirebbe in maniera ideale".

Milan e l'incontro con Pochettino, Pedullà conferma

Pedullà ha poi dedicato una breve parentesi alle indiscrezioni attorno al mondo Milan: "Pochettino ha confermato l'incontro con la società rossonera, pur non avendo ammesso la sua presenza ma quella dei suoi agenti. Io onestamente fossi nel Milan punterei sull'argentino, soprattutto in questo momento di grande confusione, e magari gli metterei vicino un direttore sportivo di grande spessore".

Juventus, Pedullà: 'Non affiderei il mercato a Damien Comolli'

Il giornalista ha poi parlato della Juventus e di quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane alla Continassa: "Cosa emergerà dal summit della Juventus? Spero una cosa, che le trattative non le deve fare Comolli. Dico questo portando degli esempi: Alberto Costa era talmente scarso che lo ha voluto scambiare con Joao Mario, peccato che poi il quest'ultimo lo hai dato in prestito dopo 6 mesi al Bologna. Ha trattato Kolo Muani per 2 mesi per poi prendere Openda e non ha trovato l'attaccante che voleva Spalletti a gennaio. Infine c'é una macchina che può diventare la più grande dell'esperienza bianconera per Comolli, quella di Alisson: il francese ha perso ancora una volta tempo per l'estremo difensore del Liverpool, da mesi indicato da Spalletti, poi ha trovato un accordo con il suo agente salvo infine prendersi il 2 di picche dai "Reds". Insomma, io credo che il mercato non vada affidato a Comolli".