Christian Pulisic, l'attaccante del Milan, ha rotto il silenzio dal ritiro della Nazionale statunitense, rilasciando dichiarazioni in cui ha descritto il 2026 trascorso con la maglia rossonera come un anno “estremamente deludente”. Con onestà, Pulisic ha ammesso le difficoltà incontrate: “Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio”, ha dichiarato, sottolineando come sia stato un periodo difficile non solo per lui personalmente, ma anche per l'intera squadra. “È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto.

Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte”, ha concluso, evidenziando una chiara volontà di superare le recenti avversità e concentrarsi sul futuro.

Nonostante le critiche e le difficoltà, il giocatore ha voluto ribadire con fermezza il suo approccio professionale e la sua dedizione. “Non ho cambiato il mio modo di allenarmi, il mio modo di prepararmi, né il modo in cui continuo ad andare avanti e a cercare di migliorare ogni giorno”, ha assicurato Pulisic. Questa costante ricerca del miglioramento quotidiano gli permette di “tenere la testa alta”, un segnale di resilienza e impegno in un momento complesso della sua carriera e della stagione rossonera.

Le sfide del Milan e il futuro del club

Le dichiarazioni di Pulisic, rilasciate il 31 maggio 2026, riflettono un profondo rammarico per un'annata che non ha saputo soddisfare le aspettative, né a livello personale per l'attaccante, né per l'intera compagine rossonera. Il “periodo difficile” a cui fa riferimento Pulisic si inserisce in una chiara fase negativa che il Milan ha attraversato nella seconda parte della stagione, caratterizzata da prestazioni complessivamente al di sotto delle attese e dei propri standard.

Il club, inoltre, si trova di fronte a un'importante fase di transizione e a cambiamenti significativi. Si profila il probabile addio di un pilastro come Modric, e la volontà di Leao di cercare nuove esperienze in un'altra squadra e in un campionato differente è stata esplicitata.

In questo scenario di profonde trasformazioni, anche la situazione contrattuale e il futuro di Christian Pulisic dovranno essere attentamente valutati e definiti dalla dirigenza rossonera.

La prospettiva di Pulisic e la fiducia nel futuro

Il momento complicato vissuto da Pulisic nella seconda parte della stagione è stato oggetto di riflessione da parte del giocatore stesso. L'attaccante ha riconosciuto che “ci sono momenti in cui avrei potuto fare molto meglio”, una consapevolezza che si accompagna alla lucida osservazione che “questo mi è già successo in carriera. Ci sono periodi difficili e poi a volte una palla ti rimbalza sul ginocchio ed entra, e sembra che dopo tutto vada a buon fine”. Questa dichiarazione rivela non solo la sua autocritica, ma anche una profonda fiducia in una possibile inversione di tendenza, basata sull'esperienza pregressa.

Il quadro generale che emerge è quello di un Christian Pulisic determinato a mantenere un atteggiamento positivo e un'elevata professionalità. Nonostante le difficoltà incontrate sia a livello personale che di squadra, l'attaccante continua a guardare avanti con la speranza di poter contribuire al rilancio del Milan e di ritrovare la sua migliore forma.