Elliot Anderson, talentuoso centrocampista della nazionale inglese, è ufficialmente un nuovo acquisto del Manchester City. Il club di Premier League ha finalizzato un accordo con il Nottingham Forest per una cifra senza precedenti di 116 milioni di sterline, equivalenti a poco meno di 135 milioni di euro. Questo trasferimento consacra Anderson come il calciatore inglese più pagato di sempre nella storia della Premier League, stabilendo un nuovo primato per il calcio britannico.

Anderson, ventitré anni, si sta attualmente distinguendo con la maglia dell'Inghilterra ai Mondiali e si sottoporrà alle visite mediche negli Stati Uniti, dove si trova per gli impegni internazionali.

Il Manchester City, sotto la guida di Enzo Maresca, rafforza così la propria rosa in vista della prossima stagione, confermando le sue ambizioni di vertice anche dopo l'addio di Guardiola. Il Nottingham Forest aveva acquisito Anderson due stagioni fa dal Newcastle per 35 milioni di sterline. Durante la sua permanenza, il centrocampista ha avuto un ruolo cruciale, contribuendo a portare il club al settimo posto in Premier League e fino alle semifinali di Europa League.

Un trasferimento da record per il calcio inglese

La somma versata dal Manchester City per Anderson rappresenta la più alta mai sborsata da un club di Premier League per un calciatore inglese. Questa cifra supera il precedente record stabilito dal Liverpool per l'acquisto dello svedese Isak.

Evangelos Marinakis, proprietario del Nottingham Forest, aveva chiaramente espresso che qualsiasi trattativa per Anderson avrebbe dovuto superare la soglia dei 125 milioni di sterline pagati dal Liverpool la scorsa estate. Anderson, dal canto suo, ha sempre manifestato una netta preferenza per il trasferimento al Manchester City, nonostante l'interesse di altri importanti club come il Manchester United.

Nel corso della sua esperienza al Nottingham Forest, Anderson si è affermato come uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico inglese, guadagnandosi la convocazione stabile in nazionale sotto la guida di Thomas Tuchel. Ha fatto il suo debutto con l'Inghilterra lo scorso settembre e ha già collezionato undici presenze, partendo titolare nelle prime due gare dei Mondiali contro Croazia e Ghana.

La carriera di Anderson e il suo impatto nel calcio inglese

La carriera di Anderson ha conosciuto una rapida e significativa ascesa. Dopo il debutto con il Newcastle, ha vissuto un proficuo periodo in prestito al Bristol Rovers nella stagione 2021-22. Il suo passaggio al Nottingham Forest ha rappresentato una svolta decisiva, culminata con il gol segnato contro il suo ex club nell'ultima partita disputata con la maglia dei Reds. Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, ha commentato con rammarico: "Sapevamo che sarebbe stato un trasferimento molto, molto doloroso, uno che abbiamo dovuto fare. Probabilmente è stato il trasferimento più riluttante che abbia mai fatto, perché conoscevamo la qualità del giocatore".

Nel frattempo, il Nottingham Forest è già alla ricerca di un sostituto per Anderson e ha avviato contatti per Lucas Bergvall del Tottenham. Il trasferimento di Elliot Anderson al Manchester City non è solo un evento di portata economica eccezionale, ma anche un chiaro segnale della crescente importanza e centralità dei giovani talenti inglesi nel panorama calcistico europeo.