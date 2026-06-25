Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e riferendosi alla Juventus ha detto: "Confermo che Lucumi e Kolo Muani sono due obiettivi caldi per i bianconeri. Nello specifico, l'attaccante francese non ha firmato o non è a un passo, come piace dire a tanti, ma c'è una cosa importante da dire. L'accordo tra il calciatore e il club piemontese è una cosa che persiste da tempo e a questo va aggiunto che con il PSG non c'é più quella freddezza che c'era prima. Il lavoro diplomatico svolto da Carnevali ha portato a un riavvicinamento sensibile con il club parigino, con il quale non c'è l'astio che si poteva registrare con la scorsa gestione.

L'accordo con il calciatore per lo stipendio c'é e Kolo Muani resta l'obiettivo numero 1 della vecchia signora. Tuttavia le recenti operazioni di mercato, come quella di Palestra, ci insegnano che bisogna essere molto cauti".

Pedullà: 'L'Inter può andare su un terzino meno caro di Palestra per concentrarsi sul grande trequartista'

Proprio sull'Inter Pedullà ha poi detto: "La società nerazzurra ora potrà orientarsi per l'acquisto di un terzino di destra verso profili con valutazioni più soft rispetto a quello di Palestra e mi viene in mente ad esempio il nome di Dodò, che la Fiorentina può cedere per una somma tra i 15 e i 18 milioni di euro. Questo perché poi Marotta potrebbe concentrarsi sul centrocampista offensivo di turno, uno come Nico Paz tanto per fare un nome".

Sulla Roma il giornalista, parlando della Roma ha poi aggiunto: "Occhio a Soulé, perché il tempo stringe e anche se la società giallorossa potrebbe trovare una soluzione oltre il 30 giugno, sarebbe meglio che l'argentino partisse prima. I vari sondaggi dalla Germania e dalla Premier non hanno portato nulla di concreto finora ma c'é un intermediario che sta lavorando al mercato arabo. Al HIlal e Al Ahli sono due opzioni credibili, anche se suggerirei prudenza. Perché il ragazzo deve accettare la meta, e ci devono essere minimo 35 milioni di euro come valutazione. Romano invece è un 2006 di grande talento sul quale il Cagliari fa sul serio e per il quale vorrebbe mettere sul piatto 6 milioni di euro.

E' una situazione che va seguita, perché la Roma si aspetterebbe una cifra leggermente superiore sulla base fissa e non so se vorrà mettere un controriscatto nella trattativa".

Rios e il doppio sondaggio di Napoli e Milan

Sul Milan infine Pedullà ha detto: "Attenzione al nome di Rios, perché il calciatore è arrivato appena l'anno scorso al Benfica ma non è intoccabile per il portoghesi. Su di lui ha fatto un sondaggio qualche settimana fa il Napoli e nelle scorse ore ha fatto un sondaggio anche il Milan. E' un calciatore che ad Amorim potrebbe piacere, specie se da Milanello uscisse qualche mediano".