L’Inter è chiamata a reagire dopo aver perso Marco Palestra, la Juventus continua la ricerca di un profilo capace di aumentare qualità e imprevedibilità nella trequarti offensiva, mentre l’Atalanta lavora alle prime richieste del nuovo corso tecnico affidato a Maurizio Sarri.

Wesley nel mirino dell’Inter, ma la Roma non vuole cedere

In casa Inter è ancora viva la delusione per la mancata chiusura dell’operazione Marco Palestra. Il laterale sembrava ormai destinato a vestire la maglia nerazzurra, ma il blitz del Chelsea ha cambiato completamente gli scenari, consentendo al club inglese di assicurarsi il giocatore e lasciando la dirigenza interista alla ricerca di nuove soluzioni.

Tra i profili che starebbero guadagnando terreno ci sarebbe Wesley, esterno destro della Roma e protagonista di una stagione di altissimo livello. Il brasiliano è stato uno degli uomini chiave della squadra guidata da Gian Piero Gasperini, contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento del terzo posto in campionato grazie alla sua continuità di rendimento e alla sua spinta sulla corsia. Proprio per questo motivo appare estremamente difficile immaginare una sua partenza. I Friedkin considererebbero infatti il giocatore un elemento centrale del progetto tecnico e non sembrerebbero intenzionati ad aprire a una cessione. Un segnale in questo senso sarebbe arrivato anche dal Chelsea che, nelle scorse settimane, avrebbe chiesto informazioni senza però ottenere l’apertura sperata dal club capitolino.

Kang-in Lee per la Juventus, Sarri pensa a Loftus-Cheek

Sul fronte Juventus, invece, l’attenzione sarebbe concentrata sulla ricerca di un giocatore in grado di aggiungere creatività e qualità alla manovra offensiva. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, i bianconeri avrebbero inserito nella propria lista Kang-in Lee, trequartista del Paris Saint-Germain che fatica a trovare spazio con continuità nelle rotazioni di Luis Enrique. Il nazionale sudcoreano, arrivato a Parigi nel 2023, potrebbe valutare una nuova esperienza per rilanciarsi da protagonista. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra vicina a quella investita dal PSG per strapparlo al Valencia.

Un profilo che, per caratteristiche tecniche e duttilità, risponderebbe perfettamente alle esigenze della Juventus.

Attenzione infine all’Atalanta. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Luca Cerchione, Maurizio Sarri avrebbe già indicato alla dirigenza il primo rinforzo desiderato per il centrocampo: Ruben Loftus-Cheek. Il tecnico apprezzerebbe particolarmente le qualità fisiche e gli inserimenti dell’inglese, ma al momento non sarebbe ancora stata presentata alcuna offerta ufficiale al Milan. Una situazione da monitorare, perché potrebbe trasformarsi in una delle piste più interessanti delle prossime settimane.