Il Torino Football Club ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Demba Seck al Partizan Belgrado. Il club serbo ha esercitato l’opzione di riscatto prevista nel contratto di prestito, acquisendo così i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante.

Il comunicato ufficiale del club granata

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, la società piemontese ha confermato la conclusione del rapporto con il giocatore. Nel messaggio si legge: “Il Torino saluta Demba con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”, sancendo così la definitiva uscita di Seck dalla rosa granata.

Dettagli dell'operazione di mercato

L'attaccante era giunto al Partizan Belgrado con la formula del prestito. L'esercizio dell'opzione di riscatto da parte del club serbo rende ora il trasferimento permanente, ponendo fine al suo legame con il Torino.

Il Partizan Belgrado ha finalizzato l'acquisizione di Demba Seck dopo una stagione ritenuta positiva in Serbia. L'operazione prevede un esborso di circa due milioni di euro per il cartellino del giocatore. Seck ha dimostrato un ottimo rendimento nel corso della stagione 2025-26, collezionando 35 presenze tra campionato e coppe, con un bilancio di sei gol e otto assist, convincendo pienamente la dirigenza e lo staff tecnico del club serbo.

Per il Torino, questa cessione rappresenta un'opportunità strategica per alleggerire il monte ingaggi e generare una plusvalenza da poter reinvestire nelle prossime sessioni di calciomercato estivo.

Per il giocatore, invece, il trasferimento definitivo al Partizan Belgrado garantisce la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita in un ambiente che gli ha permesso di ritrovare continuità e fiducia nel proprio potenziale.