Il Barletta, neopromosso in Serie C, ha annunciato un'iniziativa per le famiglie: per il prossimo campionato, i bambini fino ai nove anni compiuti potranno accedere gratuitamente allo stadio. La decisione, frutto di richieste tifosi, mira a favorire partecipazione e avvicinamento dei giovani al calcio.

La società pugliese ha innalzato l'età per l'ingresso gratuito, accogliendo istanze tifosi. Inoltre, durante la stagione, saranno organizzate gare con ingresso gratuito riservato a tutti gli Under 14, secondo normativa. Il presidente Arturo Romano: “Abbiamo lottato per tutta la stagione per arrivare al professionismo e alla fine abbiamo realizzato un sogno.

Non ci siamo limitati a iscrivere la squadra al campionato, ma abbiamo anche completato la ristrutturazione dello stadio. Siamo l'unica società ad aver portato a termine entrambe le procedure nonostante una burocrazia italiana che spesso rende tutto molto più complicato. Poter giocare in casa davanti a diecimila tifosi è un risultato eccezionale”.

Iniziative per i giovani tifosi

L'iniziativa del Barletta si inserisce in un contesto di proposte simili. In Italia, si registrano il “Kids Stand” della FIGC (un euro per alcune gare), i “Kids Day” dell'Udinese (gratuito Under 14), e omaggi da Empoli e Sassuolo. All'estero, la Germania si distingue per un approccio più strutturato, con molti club che offrono l'ingresso gratuito agli Under 14, segno di attenzione ai giovani.

Il trionfo e il ritorno in Serie C

La promozione in Serie C segna un momento storico per il Barletta, tornato professionista dopo oltre un decennio. Il traguardo è stato raggiunto grazie alla vittoria per 3-1 contro l'Heraclea, allo stadio “Zaccheria” di Foggia. Decisivi la doppietta di Da Silva e il gol di Dicuonzo. Il presidente Marco Arturo Romano ha espresso grande emozione per il risultato, definendolo “una favola del libro dei sogni”. La promozione è stata festeggiata con entusiasmo da squadra e tifosi, coronando due stagioni di successi dopo la retrocessione in Eccellenza.