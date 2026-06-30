La Red Bull Cliff Diving World Series 2026 ha inaugurato il tour europeo con la tappa di Copenhagen, disputata davanti all'Opera House della capitale danese. Dopo gli appuntamenti di Bali e St. Petersburg, i migliori cliff diver del mondo si sono sfidati nello scenario del porto cittadino, trasformato per l'occasione in un'arena naturale.

Iffland raggiunge il record di Gary Hunt

Nella gara femminile, Rhiannan Iffland ha conquistato la 47ª vittoria della carriera nella World Series, eguagliando il record assoluto detenuto da Gary Hunt. L'australiana, nove volte campionessa del circuito, ha raggiunto il traguardo in appena 58 gare, riscattandosi dopo la tappa di St.

Petersburg, dove Kaylea Arnett aveva interrotto la sua serie di successi.

Iffland ha chiuso la competizione con 361.55 punti, precedendo la canadese Simone Leathead (356.05) e la statunitense Lisa Faulkner (353.90). Leathead è rimasta in corsa per la vittoria fino all'ultimo round, confermando il suo positivo avvio di stagione.

Popovici torna al successo

Tra gli uomini, il successo è andato al rumeno Constantin Popovici, che con 420.80 punti ha ottenuto la prima vittoria stagionale, tornando a imporsi a Copenhagen dopo il successo del 2022.

Alle sue spalle hanno chiuso Aidan Heslop, secondo con 416.65 punti, e Catalin Preda, terzo con 390.80.

Il podio si è deciso soltanto nell'ultimo round, con una sfida che ha coinvolto anche James Lichtenstein.

Heslop ha tentato di allungare con un tuffo ad alto coefficiente di difficoltà, ma Popovici ha risposto con una prova che gli ha consentito di conquistare il gradino più alto del podio. Preda ha inoltre ottenuto il bonus point riservato al miglior tuffo del weekend.

Le classifiche dopo tre tappe

Dopo tre appuntamenti stagionali, Rhiannan Iffland guida la classifica femminile con 57 punti, davanti a Simone Leathead (37) e a Molly Carlson e Lisa Faulkner, entrambe a quota 33.

Nel ranking maschile resta al comando Aidan Heslop con 52 punti, seguito da James Lichtenstein (44) e Constantin Popovici (35).

Il calendario: prossima tappa Mostar, poi Polignano a Mare

Il circuito proseguirà dal 31 luglio al 1° agosto con la tappa di Mostar, in Bosnia-Erzegovina, sullo storico Stari Most, secondo appuntamento europeo della stagione.

Successivamente la World Series arriverà in Italia: dal 25 al 27 settembre sarà infatti la volta di Polignano a Mare, quinta tappa del calendario 2026 e penultimo appuntamento prima della conclusione della stagione. Le scogliere affacciate sull'Adriatico e il pubblico distribuito tra balconi, terrazze, barche e spiagge faranno ancora una volta da cornice a una delle prove più attese nella corsa al King Kahekili Trophy.