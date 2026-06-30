Jasmine Paolini, attuale numero diciassette del ranking mondiale, ha brillantemente conquistato l'accesso al secondo turno di Wimbledon, superando in una sfida combattuta e ricca di colpi di scena la talentuosa statunitense Robin Montgomery, classificata al centonovantacinquesimo posto nella classifica WTA. L'incontro, valido per il primo turno del prestigioso torneo londinese sull'erba, si è concluso con un punteggio finale di 0-6, 6-4, 7-5, dopo un'intensa battaglia durata quasi due ore e mezza. Questa vittoria segna un importante passo avanti per l'azzurra nel suo percorso ai Championships.

La cronaca del match ha registrato un avvio particolarmente difficile per l'atleta italiana. Nel primo set, Jasmine Paolini ha ceduto nettamente, non riuscendo a conquistare nemmeno un game e subendo un perentorio 0-6. La giovane Robin Montgomery, emersa dalle qualificazioni con prestazioni convincenti, ha saputo imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, chiudendo il parziale iniziale in suo favore con grande autorità. Tuttavia, la reazione di Paolini non si è fatta attendere. Nel secondo set, l'azzurra ha mostrato una determinazione esemplare, riuscendo a ribaltare completamente l'inerzia del confronto. Con un gioco più aggressivo e preciso, si è imposta per 6-4, riportando così la sfida in un equilibrio che sembrava perduto.

La rimonta trionfale nel set decisivo

Il terzo e ultimo set si è rivelato il più intenso e combattuto dell'intero incontro. Entrambe le tenniste hanno lottato strenuamente su ogni punto, dando vita a scambi prolungati e ricchi di tensione. È stato in questo frangente che Jasmine Paolini ha dimostrato tutta la sua esperienza e la sua capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali. Mantenendo una concentrazione ferrea, è riuscita a strappare il servizio all'avversaria in un momento fondamentale, chiudendo il parziale decisivo con il punteggio di 7-5. Questa vittoria in rimonta non solo le garantisce il passaggio al turno successivo, ma rafforza anche la sua fiducia nel prosieguo del prestigioso torneo sull'erba di Wimbledon.

Il percorso di Montgomery e il prossimo impegno di Paolini

Per Robin Montgomery, il cammino nel tabellone principale di Wimbledon si conclude al primo turno. La giovane statunitense aveva precedentemente superato con successo le fasi di qualificazione, sconfiggendo avversarie come Caroline Dolehide, Elvina Kalieva e Marina Bassols, dimostrando il suo valore prima di arrendersi all'esperienza di Paolini. Dal canto suo, Jasmine Paolini, che aveva già raggiunto la finale dei Championships nel 2024, conferma l'ottimo risultato della passata stagione, superando il primo ostacolo con carattere. Ora, l'attenzione dell'azzurra si sposta sul prossimo impegno: affronterà la vincente della sfida tra Vicktorija Golubic e Iryna Shymanovich.

L'incontro contro Montgomery, durato complessivamente due ore e ventidue minuti, ha evidenziato non solo l'intensità della contesa, ma anche la notevole capacità di Paolini di ribaltare situazioni inizialmente sfavorevoli, un segnale positivo per le prossime sfide.