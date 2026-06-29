La Juventus continua a programmare il proprio futuro senza considerare nessun elemento davvero imprescindibile, eccezion fatta per pochissimi profili. Le strategie bianconere potrebbero quindi passare anche da cessioni eccellenti, con Francisco Conceicao tra i nomi che potrebbero salutare Torino davanti all'offerta giusta. Intanto l'Inter non smette di guardare in casa Roma e torna a seguire Nicolò Pisilli, centrocampista che i giallorossi considerano però uno dei pilastri del presente e del futuro.

Conceicao e Zhegrova non sono incedibili: la Juventus valuta ogni scenario

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Giovanni Albanesi, alla Juventus sarebbero davvero pochi i calciatori considerati incedibili. Per questo motivo, davanti a una proposta ritenuta congrua, anche Francisco Conceicao potrebbe lasciare il club bianconero. Una cifra vicina ai 40 milioni di euro potrebbe infatti convincere la dirigenza ad aprire alla cessione dell'esterno offensivo portoghese, che nelle sue due stagioni a Torino non sarebbe riuscito a compiere quel definitivo salto di qualità che molti si aspettavano.

Conceicao non sarebbe l'unico esterno destinato a vivere settimane di riflessione.

Anche Edon Zhegrova, reduce da una stagione estremamente deludente, sarebbe finito tra i possibili partenti. Sul kosovaro, autore di un'annata ben al di sotto delle aspettative, avrebbe infatti messo gli occhi la Fiorentina, pronta a effettuare i primi sondaggi per capire margini e costi di un'eventuale operazione.

Inter, Pisilli nel radar ma la Roma alza il muro

Prosegue nel frattempo il monitoraggio dell'Inter sui migliori profili della Roma. Dopo gli interessamenti per Evan Ndicka, Manu Koné, Gianluca Mancini e persino per Wesley, i nerazzurri sarebbero tornati a seguire con attenzione anche Nicolò Pisilli. Il classe 2004 era già stato accostato alla Beneamata nelle scorse settimane, senza che la trattativa prendesse realmente quota, ma da quanto filtra il suo nome non sarebbe mai uscito dai radar della dirigenza interista.

Da Trigoria, però, la risposta sarebbe stata ancora una volta netta. La Roma considera Pisilli uno dei punti fermi su cui costruire il nuovo progetto tecnico e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene. Un orientamento già confermato nei giorni scorsi, quando il club capitolino aveva respinto anche il tentativo del Como, presentatosi con un'offerta da circa 20 milioni di euro. Un segnale chiaro della volontà dei giallorossi di blindare uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio.