L'Inter rischia di vedere sfumare un altro dei profili individuati per rinforzare la rosa, mentre la Juventus sarebbe tornata a dialogare con l'Atletico Madrid per l'uscita di Nico Gonzalez. Sullo sfondo c'è anche la Roma, impegnata a sistemare i conti attraverso le ultime cessioni utili per presentarsi nelle migliori condizioni possibili al confronto con la UEFA.

Il Nottingham accelera per Jones, Nico Gonzalez più vicino all'addio

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Nicolò Schira, il Nottingham Forest avrebbe avviato i contatti con il Liverpool per Curtis Jones.

Il centrocampista inglese sarebbe finito in cima alla lista del club britannico, che starebbe discutendo un'operazione compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Per il giocatore, inoltre, sarebbe già pronto un contratto fino al 2031. Una notizia che rischia di complicare i piani dell'Inter, sulle tracce del classe 2001 da diverse settimane. I nerazzurri avrebbero infatti provato a convincere i Reds con una proposta da 25 milioni di euro, ritenuta però insufficiente dalla società inglese.

Nel frattempo si registrano novità anche sul fronte Nico Gonzalez. Juventus e Atletico Madrid avrebbero riaperto i dialoghi per l'esterno argentino, rientrato a Torino dopo la stagione trascorsa in prestito proprio con i Colchoneros.

Diego Simeone continuerebbe a considerarlo un elemento utile anche in prospettiva, ma non alle cifre inizialmente richieste dai bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe abbassato la propria valutazione fino a circa 22 milioni di euro, una richiesta che avrebbe riavvicinato le parti e potrebbe favorire un'intesa nelle prossime settimane.

La Roma cerca plusvalenze: D'Amico lavora sulle uscite dei giovani

A Trigoria prosegue invece il lavoro del nuovo direttore sportivo Tony D'Amico, impegnato a costruire il maggior numero possibile di plusvalenze per rafforzare la posizione della Roma nei confronti della UEFA ed evitare sanzioni particolarmente pesanti. Dopo il rallentamento della trattativa relativa a Matías Soulé, che non avrebbe accettato la destinazione araba, il club giallorosso starebbe valutando altre operazioni in uscita.

Secondo quanto filtra dall'ambiente capitolino, potrebbero essere due giovani del vivaio a salutare la Capitale nelle prossime settimane. Luigi Cherubini sarebbe finito nel mirino del Frosinone, mentre anche Mattia Mannini potrebbe lasciare Trigoria qualora arrivasse un'offerta ritenuta soddisfacente. Operazioni economicamente meno rilevanti rispetto a una cessione eccellente, ma comunque utili per migliorare i conti del club.