Continuano le trattative in vista della sessione estiva di calciomercato. La Juventus ha messo nel mirino un altro giocatore ovvero Leon Goretzka: il centrocampista potrebbe arrivare a Torino, ma solo ed esclusivamente in caso di partenza di Khephren Thuram. Intanto Kolo Muani resta il primo obbiettivo alla Continassa, ma il PSG non intende accettare offerte inferiori a 40 milioni di euro.

Juve: torna in voga il nome di Goretzka

La Juve continua a lavorare per rendere competitiva la rosa allenata da Luciano Spalletti. In queste ore, è stato accostato ai bianconeri un nome nuovo per il centrocampo ovvero quello di Leon Goretzka.

Il 31enne è un nome che è sempre piaciuto alla Continassa, ma la trattativa non è mai stata avviata col Bayern Monaco a causa della richiesta esosa di ingaggio del nazionale tedesco. Ad oggi 24 giugno, il nome del centrocampista è tornato di nuovo in voga perché il PSG ha preso informazioni su Khephren Thuram: in caso di partenza del francese, la dirigenza bianconera potrebbe avviare i contatti col tedesco.

Il fascicolo di Kolo Muani invece continua a restare sulla scrivania. Per l'attacco il giocatore francese è il nome in cima alla lista, ma il PSG continua a chiedere 40 milioni di euro cash senza contropartite. Motivo per cui i francesi rispedito al mittente una prima offerta del valore di 30 milioni.

Atalanta: Percassi fissa il prezzo di Carnesecchi

Per quanto riguarda la situazione portieri in casa Juve, la prossima settimana ci sarà un incontro tra la dirigenza e l'entourage di Michele Di Gregorio per capire il futuro dell'estremo difensore dopo una stagione deludente. I bianconeri avevano messo nel mirino Marco Carnesecchi, ma l'Atalanta non è disposta a fare sconti a nessuno per il suo gioiellino. Dunque se alla Continassa intendono mettere sotto contratto il nazionale azzurro, dovranno sborsare 50 milioni di euro.

L'Atalanta dopo aver ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina, ha intenzione di portare alla Dea il centrocampista classe 2000 Gianluca Gaetano. Inoltre a Bergamo per anticipare la concorrenza sono pronti a presentare la prima offerta al Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic.

Inter: il Chelsea vicino all'acquisto di Palestra

L'Inter era pronta ad offrire 50 milioni più bonus all'Atalanta per portare Marco Palestra in nerazzurro, ma il Chelsea ha superato la concorrenza mettendo sul piatto 60 milioni di euro più 10% di bonus sulla futura rivendita e un ingaggio di quasi 7 milioni al difensore. In seguito al clamoroso forfait, alla Pinetina hanno intensificato i contatti con la Juve per prendere Andrea Cambiaso. Inoltre i nerazzurri durante i contatti con il Nottingham Forest per la cessione di Davide Frattesi hanno preso informazioni per il tesseramento di Dan Ndoye.