Le trattative in vista del calciomercato estivo proseguono, ma queste sono ore caldissime in casa Juventus: il PSG è pronto a cedere Randal Kolo Muani ma non intente accettare nessuna contropartita. Motivo per cui è stata rifiutata la prima offerta dei bianconeri fissata a 30 milioni di euro, contro i 40 milioni di euro chiesti dal club vincitore dell’ultima Champions League.

Juve: Kolo Muani bloccato dal PSG

Randal Kolo Muani vuole lasciare il PSG per fare ritorno alla Juve. Fino al primo pomeriggio di martedì 23 giugno la trattativa sembrava essere in dirittura d’arrivo, ma in serata l’esperto Nicolò Schira ha gelato i tifosi bianconeri.

La cessione dell’attaccante francese è stata bloccata dal PSG, poiché il club non intende accettare nessuna contropartita: il centravanti può partire solo ed esclusivamente se un club metterà sul piatto 40 milioni di euro. Motivo per cui la prima offerta da parte della Continassa è stata rifiutata. Inizialmente si pensava che Muani arrivasse in prestito con opzione di acquisto fissato a 40 milioni in caso di piazzamento in Champions League. Nelle ultime ore, però, il club di Parigi sarebbe tornato sui suoi passi e avrebbe fatto muro.

Al momento resta la distanza tra i due club: la Juve offre 30 milioni di euro, mentre il PSG vuole 40 milioni di euro.

Palestra-Inter: sfuma tutto

In casa Inter la situazione non sembra essere migliore, la trattativa per Marco Palestra è saltata. Schira ha spiegato che il Chelsea è disposto a tutto per portare il difensore in Premier League, lo stesso Xabi Alonso considera il ragazzo una prima scelta.

Per questo motivo i Blues hanno messo sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro più 10% sulla rivendita futura e un ingaggio molto più sostanzioso di quello nerazzurro. Il presidente dell’Atalanta ha quindi aperto all’ipotesi di vendere il suo gioiellino al club inglese.

Inizialmente i nerazzurri non intendevano accontentare le richieste dell’Atalanta, ma successivamente avevano deciso di arrivare a 50 milioni più bonus per assicurarsi il 21enne.

La reazione dei tifosi

Su X non sono mancate le reazioni da parte dei tifosi di Juve e Inter. Un interesse ha scritto: “Nessuno comprerà Kolo Muani a quella cifra”. Un altro tifoso ha invece affermato: “A 40 milioni non lo prenderei mai, c’è di meglio”.

Al contrario c’è chi ha criticato la dirigenza bianconera: “È ovvio che se vuoi comprare i giocare con i soldi del monopoli, gli altri club ti ridono in faccia”. Per quanto riguarda la situazione di Palestra, un utente ha invece scritto: “Per me non è da prendere a 50 milioni”. Un altro ha affermato: “Se ci si mette di mezzo là Premier League non puoi farci nulla”.