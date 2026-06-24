Lionel Messi festeggia il suo trentanovesimo compleanno, un evento che l'Argentina celebra con unanime affetto e riconoscenza. Il capitano della Selección, riconosciuto come figura cardine del calcio mondiale, riceve omaggi sentiti dalla federazione e dai suoi compagni di squadra. La Selección di Scaloni, in particolare, ha voluto sottolineare come Messi abbia indelebilmente «cambiato la storia del calcio Mondiale».

In questa giornata speciale, i media argentini dedicano ampio risalto al fuoriclasse. Il quotidiano Olé ha coinvolto i tifosi con la domanda «cosa regaleresti a Leo?», mentre Messi stesso ha condiviso sui social un video che lo ritrae in allenamento, accompagnato dalle note di ‘Terra di Campioni’, brano di una band argentina, a dimostrazione della sua costante dedizione e della volontà di rimanere al vertice.

I record di Messi ai Mondiali

Il trentanovesimo compleanno di Messi coincide con un periodo eccezionale della sua carriera. L’attaccante argentino ha infatti segnato cinque gol nelle prime due partite della fase a gironi, stabilendo un nuovo primato come miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali. Dopo una tripletta contro l’Algeria, che lo ha portato a eguagliare il record di Miroslav Klose, Messi ha realizzato una doppietta contro l’Austria, superando Klose nella classifica all-time. Alla sua sesta partecipazione al torneo, Messi continua a stupire per il suo rendimento straordinario e la sua leadership, alimentando il sogno dell’Argentina di conquistare un nuovo trionfo.

Nonostante le iniziali incertezze sulla sua partecipazione, Messi ha dimostrato ancora una volta la sua centralità.

Il commissario tecnico Scaloni aveva precedentemente affermato che la decisione spettava a Messi, basandosi sul suo «sentirsi mentalmente e fisicamente». La sua presenza si è rivelata cruciale, non solo per la prolificità sotto porta, ma anche per la sua capacità di ispirare e guidare la squadra nei momenti decisivi.

Impatto e numeri nel torneo

Le statistiche confermano Messi come il miglior giocatore del torneo per rendimento complessivo, eccellendo in numerosi parametri tra attaccanti e centrocampisti. La sua libertà di movimento in campo è un fattore chiave, facilitata dalla struttura tattica ideata da Scaloni e dal supporto di giovani talenti come Enzo Fernández, Thiago Almada, Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

Questo assetto gli permette di essere determinante sia in fase offensiva che nella costruzione del gioco. È notevole come la maggior parte dei suoi gol mondiali siano stati realizzati dopo i trent’anni, a testimonianza di una longevità agonistica fuori dal comune.

Con l’Argentina già qualificata agli ottavi come prima del girone, l’attesa per le prossime sfide è palpabile. Messi, che ha già superato leggende del calibro di Gerd Müller, Ronaldo e Klose nella classifica dei marcatori, continua a scrivere capitoli indelebili nella storia del calcio mondiale, mantenendo vivo il sogno di un nuovo successo per la Selección.