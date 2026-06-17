Dopo l’esperienza al Napoli culminata con lo Scudetto del 2023, il centrocampista macedone era tornato in prestito dal Lipsia, ma il club azzurro, ha deciso di non esercitare il riscatto fissato a 17 milioni di euro. Per questo motivo Elmas farà ritorno in Bundesliga, anche se difficilmente resterà a lungo, visto l’interesse di diversi club come Fenerbahce, Aston Villa e, secondo Sky Sport, anche la Juventus.

Intanto Mario Gila (classe 2000) avrebbe raggiunto un accordo per trasferirsi al Napoli, una novità importante emersa nelle ultime ore. Il difensore spagnolo avrebbe accettato la proposta del club partenopeo, firmando un contratto quinquennale da circa 3 milioni di euro a stagione.

Spalletti vuole Elmas alla Juventus

Il giocatore sarebbe particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti, che lo vorrebbe nuovamente in rosa. Si tratta di un profilo molto duttile, capace di agire a centrocampo, sugli esterni e anche sulla trequarti, qualità che lo rendono ideale per chi cerca un giocatore tecnico e versatile tra le linee.

Nell’ultima stagione con il Napoli ha collezionato 44 presenze tra tutte le competizioni, con 1 gol e 4 assist. Il suo feeling con Spalletti è molto forte: è l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera, totalizzando 93 presenze, 13 gol e 9 assist sotto la sua guida, per oltre 4000 minuti complessivi. Un legame che potrebbe quindi riaprirsi in futuro.

De Laurentiis prepara l'offerta per portare Gila a Napoli

Gila era già seguito da tempo da Massimiliano Allegri, che lo apprezzava dai tempi del Milan e ora lo ritroverebbe in Italia, in Campania, dopo l’esperienza a Milano.

Nel frattempo, De Laurentiis sta trattando con Lotito: l’offerta del Napoli si aggira intorno ai 15 milioni più bonus, mentre la Lazio ne chiede circa 30. La trattativa è ancora aperta, anche perché il club biancoceleste dovrebbe riconoscere al Real Madrid il 50% dell’eventuale futura rivendita. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, l’operazione sembra comunque destinata a sbloccarsi.

Palestra vuole l'Inter: rifiutata anche l'offerta del Chelsea

Palestra ha deciso di dire no anche al Chelsea, dopo aver già rifiutato in precedenza il Manchester City.

L’ex esterno del Cagliari preferisce restare in Italia e continuare a giocare in Serie A.

La sua priorità, al momento, è chiara: vuole solo l’Inter. Tra il club nerazzurro e l’Atalanta non c’è ancora un’intesa definitiva, ma i contatti vanno avanti e la trattativa resta aperta. Il fatto che il giocatore abbia espresso una preferenza così netta potrebbe spingere l’Inter ad accelerare per provare a chiudere.

L’Atalanta, però, mantiene una posizione ferma: per lasciarlo partire chiede circa 50 milioni di euro. L’Inter continua a lavorare per avvicinarsi alla richiesta, sperando di trovare un punto d’incontro e definire l’operazione nel più breve tempo possibile.