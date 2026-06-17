Juventus, Inter e Milan sono tra le società più attive in questa fase di programmazione e nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni che potrebbero influenzare significativamente le strategie dei tre club. Dall'eventuale arrivo di un nuovo fantasista a Torino fino alle attenzioni del Real Madrid per uno dei pilastri nerazzurri, passando per un giovane difensore portoghese che potrebbe giungere alla corte di Amorim.

Gudmundsson osservato speciale: la Juventus valuta il colpo

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, il nome di Albert Gudmundsson continuerebbe a essere presente nella lista dei profili valutati dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo.

L'islandese sarebbe infatti considerato un'opzione credibile per aumentare qualità e imprevedibilità nella trequarti bianconera, soprattutto in un contesto tattico che potrebbe richiedere giocatori capaci di agire tra le linee e creare superiorità numerica.

Attualmente in uscita dalla Fiorentina, Gudmundsson avrebbe una valutazione vicina ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile per un calciatore che, nel corso della propria carriera, ha dimostrato di possedere colpi importanti e capacità tecniche fuori dal comune. Allo stesso tempo, però, il fantasista islandese ha spesso alternato prestazioni di alto livello a partite più opache, caratteristica che contribuisce a spiegare una quotazione non particolarmente elevata per un giocatore dotato di indubbio talento.

Bastoni nel mirino del Real, il Milan pensa ad Antonio Silva

Se a Torino si guarda ai rinforzi, in casa Inter si torna a parlare di una possibile cessione eccellente. Dopo settimane di relativa tranquillità, infatti, sarebbe nuovamente emerso l'interesse del Real Madrid per Alessandro Bastoni. Le indiscrezioni attorno al difensore nerazzurro si erano raffreddate anche a seguito delle dichiarazioni del suo agente, ma nelle ultime ore il club spagnolo sarebbe tornato a raccogliere informazioni sul centrale italiano. Dal punto di vista economico, le Merengues non avrebbero particolari difficoltà ad avvicinarsi alla valutazione fissata dall'Inter, che continua a considerare Bastoni un patrimonio da almeno 70 milioni di euro.

Molto dipenderà però dalle indicazioni di José Mourinho, tornato recentemente sulla panchina del Real Madrid e chiamato a delineare le priorità del mercato madrileno.

Sull'altra sponda di Milano, invece, il nuovo corso targato Ruben Amorim sta iniziando a prendere forma. Il tecnico portoghese avrebbe indicato alla dirigenza la necessità di costruire una squadra adatta alle proprie idee tattiche e in quest'ottica si inserisce l'interesse per Antonio Silva. Difensore centrale del Benfica, classe 2003, il portoghese viene considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo. Forte fisicamente, abile nell'impostazione e con ampi margini di crescita, Silva avrebbe oggi una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.