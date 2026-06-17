Dalla Juventus all’Inter, passando per il Torino, le società stanno lavorando per completare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Eljif Elmas, calciatore molto apprezzato da Luciano Spalletti e che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il centrocampo bianconero.

Spalletti riabbraccia Elmas? La Juventus valuta il colpo

A rilanciare l’ipotesi è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha rivelato: "Dopo averlo già allenato al Napoli, a Luciano Spalletti piace Eljif Elmas.

C'è un non trascurabile gradimento dell'allenatore della Juventus per il macedone, con cui ha condiviso l'anno dello Scudetto in azzurro. Non è da escludere che si possa pensare a lui per rinforzare la rosa della Juve".

Una pista che merita attenzione soprattutto alla luce della situazione contrattuale del centrocampista. Elmas sarà in prestito al Napoli fino al prossimo 30 giugno e il club partenopeo dispone di un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro nei confronti del Lipsia. Una cifra che, secondo le indiscrezioni, difficilmente verrà investita dalla società azzurra. Se il Napoli dovesse rinunciare all’opzione, il giocatore farebbe ritorno in Germania e sarebbe proprio in quel momento che la Juventus potrebbe inserirsi per provare a costruire una trattativa direttamente con il club tedesco.

Inter-Palestra, distanza minima ma trattativa ancora aperta. Torino, spunta Ravaglia

Sul fronte nerazzurro, Di Marzio ha fatto il punto sulla lunga rincorsa a Marco Palestra: "Per Palestra la società nerazzurra si è mossa con congruo anticipo e ha messo sul tavolo 45 milioni di euro mentre l'Atalanta ne sta chiedendo 50 più bonus. Una valutazione che alla Pinetina ritengono troppo alta, anche se la Beneamata gode del consenso del calciatore, che continua a esprimere la propria preferenza all'Inter piuttosto che alla Premier. Il giocatore e anche il suo agente sono convinti che l'Inter sia lo step giusto oggi".

Infine, attenzione ai movimenti del Torino. Di Marzio ha infatti rivelato: "Il Torino si guarda intorno per un nuovo portiere.

L'ultima idea è quella di Federico Ravaglia del Bologna. Classe '99 cresciuto proprio nel settore giovanile rossoblù, nelle ultime tre stagioni è stato il vice di Skorupski, trovando però discreto spazio. Nell'ultima stagione ha giocato 17 partite in Serie A, oltre a 7 nelle coppe".