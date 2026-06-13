Roberto D'Aversa non è più l'allenatore del Torino. L'ormai ex tecnico granata ha salutato l'ambiente torinese con un lungo post sui social, esprimendo la sua gratitudine e ripercorrendo l'esperienza sulla panchina piemontese. "Da ieri faccio parte del passato granata e con queste mie parole desidero ringraziare tutto l’ambiente Toro", ha dichiarato D'Aversa, sottolineando l'opportunità di aver guidato "una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo".

Nel suo messaggio di commiato, D'Aversa ha rivolto un sentito ringraziamento allo staff e alla squadra.

"Ringrazio lo staff e la squadra, che hanno messo sempre l’anima in ogni allenamento e che hanno indossato la maglia granata a testa alta ovunque. Resteranno per sempre i miei ragazzi", ha affermato. Un pensiero speciale è stato dedicato anche ai tifosi del Torino: "Vi voglio bene per l’affetto e l’amicizia, vi ringrazio per avermi trasmesso lo spirito granata e i valori di Superga. Grazie per le centinaia di messaggi. Avrei voluto rispondervi uno ad uno".

Il congedo e il bilancio dell'esperienza granata

D'Aversa ha ripercorso con orgoglio il cammino intrapreso: "Il mio viaggio si interrompe qui, avrei preferito vivere questi giorni diversamente, ma questo è il calcio". Nonostante il rammarico per le modalità della separazione, il tecnico ha evidenziato la soddisfazione per gli obiettivi raggiunti: "Mi porterò l’orgoglio di aver raggiunto l’obiettivo, la certezza di aver contribuito ad accrescere il valore e la qualità della rosa e soprattutto la fierezza di aver fatto ogni giorno quello che nella vita cerco di insegnare ai miei tre figli: fissare un obiettivo, prendere la propria strada e non permettere a niente e nessuno di intralciare il cammino.

Sempre forza Toro!".

Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino

La separazione tra D'Aversa e il club è stata ufficializzata anche dalla società, che ha espresso gratitudine al tecnico e al suo staff per "l'impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro". Contestualmente, il Torino Football Club ha annunciato l'arrivo di Ignazio Abate come nuovo allenatore della Prima Squadra. L'ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana assumerà la guida tecnica a partire dal 1° luglio 2026, avendo firmato un contratto che lo legherà ai granata fino al 30 giugno 2028. Questo segna l'inizio di una nuova fase per la squadra piemontese.