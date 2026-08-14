Il mercato potrebbe riportare Eljif Elmas in Serie A, con il centrocampista macedone che avrebbe già aperto alla possibilità di lasciare il Lipsia per tornare in un campionato che conosce bene. Napoli e Juventus sarebbero le due piste più interessanti, anche per motivi differenti. A Milano, invece, il futuro di Rafael Leao potrebbe vivere una svolta: il Milan avrebbe infatti abbassato la richiesta iniziale per il portoghese, riaprendo scenari che potrebbero coinvolgere anche la Roma e alcuni club turchi.

Elmas offerto a Napoli e Juventus: Spalletti può ritrovarlo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Nicolò Schira, Eljif Elmas potrebbe lasciare il Lipsia per fare ritorno in Italia. Il centrocampista macedone avrebbe infatti manifestato il desiderio di tornare in Serie A e, proprio per questo motivo, alcuni intermediari lo avrebbero proposto negli ultimi giorni a due società particolarmente interessate al suo profilo: Napoli e Juventus.

Per Elmas si tratterebbe di un ritorno in un ambiente già conosciuto nel caso degli azzurri. Il giocatore ha infatti trascorso proprio l'ultima stagione in prestito al Napoli, mentre il possibile trasferimento alla Juventus avrebbe un significato particolare per la presenza di Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano è infatti l'allenatore con cui Elmas ha conquistato lo storico terzo scudetto della storia del Napoli. La sua duttilità, che gli permette di agire in più zone del centrocampo e della trequarti, potrebbe renderlo un'opportunità interessante per entrambe le società.

Milan, Leao costa meno: Roma e Turchia tornano a sperare

In casa Milan, invece, continua a tenere banco il futuro di Rafael Leao. Secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Aloisi ai microfoni di Te la do io Tokyo, la società rossonera starebbe progressivamente abbassando le proprie richieste per lasciar partire l'esterno portoghese. Una novità potenzialmente importante, considerando che fino a poco tempo fa il classe 1999 sarebbe stato considerato cedibile soltanto davanti a un'offerta da circa 60 milioni di euro.

Adesso, invece, per convincere il Milan potrebbero essere sufficienti 50 milioni e non sarebbe addirittura esclusa la possibilità di chiudere per una cifra vicina ai 45 milioni. Un abbassamento delle pretese che potrebbe dipendere dalle scarse richieste arrivate per il calciatore e che potrebbe riaccendere diverse piste di mercato rimaste finora in secondo piano, come quella relativa alla Turchia o alla Roma.