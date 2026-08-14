Il mercato potrebbe trasformare alcune trattative apparentemente scollegate in operazioni destinate a produrre effetti anche nel futuro. È il caso dell'asse Juventus-Atalanta, dove l'interesse nerazzurro per Nico Gonzalez potrebbe aprire ai bianconeri una corsia privilegiata per Marco Carnesecchi. Il Milan, intanto, avrebbe iniziato a muoversi per il giovane Kostov della Stella Rossa, già seguito dall'Inter e da diversi club inglesi, mentre il Lecce sarebbe vicino a Marco Dalla Vecchia del Torino con la formula del prestito e opzione d'acquisto.

Juventus, Nico Gonzalez può diventare la carta per Carnesecchi

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su YouTube dal giornalista Massimo Pavan, il presunto interesse dell'Atalanta per Nico Gonzalez potrebbe rappresentare soltanto il primo capitolo di una trattativa decisamente più ampia. L'esterno offensivo argentino sarebbe infatti uno dei giocatori destinati a lasciare la Juventus e il club piemontese potrebbe decidere di venire incontro alle esigenze della società bergamasca, arrivando eventualmente anche a ritoccare verso il basso le proprie richieste economiche.

La possibile apertura, però, potrebbe avere una motivazione precisa. La Juventus potrebbe infatti ottenere dall'Atalanta una sorta di corsia preferenziale per il futuro arrivo di Marco Carnesecchi.

Il portiere italiano è da tempo particolarmente apprezzato alla Continassa e rappresenterebbe un profilo ideale per il futuro della porta bianconera. L'eventuale cessione di Gonzalez, dunque, potrebbe non esaurirsi con il semplice trasferimento dell'argentino a Bergamo, ma diventare il primo passo di una collaborazione di mercato destinata a produrre conseguenze anche nelle prossime sessioni.

Milan, contatti per Kostov. Lecce, Dalla Vecchia vicino al trasferimento

Il Milan, nel frattempo, avrebbe iniziato a muoversi per uno dei giovani talenti più interessanti del panorama europeo. Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Fabrizio Romano, il club rossonero avrebbe chiesto informazioni per Kostov, centrocampista classe 2008 della Stella Rossa.

Il giocatore è stato accostato all'Inter nelle scorse settimane e adesso anche il Milan avrebbe deciso di inserirsi, arrivando a contattare l'entourage del talento con l'idea di provare eventualmente a bloccarlo. L'operazione, però, si preannuncia tutt'altro che semplice. Sul giovane della Stella Rossa ci sarebbero infatti diverse società della Premier League, pronte a muoversi con maggiore forza sul mercato internazionale.

Intanto, secondo quanto riportato su X dal giornalista Nicolò Schira, Marco Dalla Vecchia si sarebbe avvicinato al Lecce. Il centrocampista lascerebbe il Torino in prestito con opzione d'acquisto, mentre il suo contratto con i granata è attualmente valido fino al 2028. Nei prossimi giorni sono attese trattative dirette tra i club per provare a definire gli ultimi dettagli e arrivare alla fumata bianca.