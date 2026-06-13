La Juventus continuerebbe a monitorare con attenzione il profilo di Davide Frattesi, anche se la sua valutazione potrebbe essere più alta del previsto mentre l'Inter valuta una grande cessione in attacco. Sul fronte Milan, invece, resta vivo l'interesse di alcuni top club europei per Rafael Leao.

Frattesi nel mirino della Juventus: Carnevali può essere la chiave

Tra i nomi che starebbero guadagnando terreno nei pensieri della Juventus c'è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter rappresenterebbe una precisa richiesta di Luciano Spalletti, convinto che il classe 1999 possa garantire qualità, inserimenti e intensità a una mediana destinata a essere rinnovata durante l'estate.

L'operazione potrebbe ricevere un'importante accelerazione con l'arrivo alla Continassa del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali. Il dirigente conosce infatti molto bene Frattesi, avendolo seguito da vicino durante gli anni trascorsi al Sassuolo e contribuendo alla sua crescita dopo il trasferimento dalla Roma. Un rapporto che potrebbe facilitare eventuali contatti e aprire uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava difficilmente immaginabile.

Dal canto suo, l'Inter non considererebbe il giocatore incedibile. Beppe Marotta avrebbe infatti aperto alla possibilità di una cessione, ma senza alcuna intenzione di applicare sconti. Nonostante una stagione vissuta al di sotto delle aspettative, la valutazione del centrocampista romano resterebbe vicina ai 30 milioni di euro.

Una cifra importante che potrebbe addirittura innescare un'asta, considerando il forte interesse manifestato dal Nottingham Forest nelle ultime settimane.

Thuram può partire, il Milan valuta lo scambio Leao-Zirkzee

Sempre in casa Inter, attenzione anche alla situazione di Marcus Thuram. L'attaccante francese, arrivato a parametro zero nell'estate del 2023, rappresenta uno degli asset più preziosi della rosa nerazzurra e, proprio per questo, potrebbe essere coinvolto in ragionamenti di natura economica. Con soli due anni di contratto ancora a disposizione, una sua eventuale cessione garantirebbe infatti una plusvalenza totale e un impatto estremamente positivo sui conti del club.

Per questo motivo, qualora dovesse arrivare un'offerta vicina ai 60 milioni di euro, la dirigenza interista sarebbe pronta a valutarla attentamente.

Nessuna decisione è stata presa, ma il nome del francese figura tra quelli da monitorare con particolare attenzione nel corso dell'estate.

Spostandosi sull'altra sponda di Milano, si registra invece il crescente interesse del Manchester United per Rafael Leao. Il portoghese sarebbe uno dei profili seguiti dai Red Devils per rinforzare il reparto offensivo e il Milan avrebbe fissato una valutazione attorno ai 50 milioni di euro. Una cifra elevata ma non proibitiva per il club inglese, che starebbe ragionando sull'inserimento di contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico. Tra i nomi che potrebbero intrigare i rossoneri spicca quello di Joshua Zirkzee, ex Bologna reduce da una stagione complicata in Premier League ma ancora considerato un attaccante di assoluto valore.