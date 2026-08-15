Agli Europei di atletica di Birmingham, l'Italia ha vissuto una giornata storica nella maratona di marcia. La ventiduenne toscana Sofia Fiorini ha conquistato l'oro femminile, stabilendo un nuovo record del mondo (3h15:11). La sua prestazione è stata dominante: negli ultimi chilometri, ha doppiato quasi tutte le avversarie, affermandosi tra le migliori interpreti globali della disciplina.

Anche in campo maschile, Massimo Stano ha trionfato nella maratona di marcia, superando lo spagnolo Miguel Ángel López. Bronzo al francese Quinion; Riccardo Orsoni quinto.

Stano si è imposto con determinazione, portando un altro prezioso oro all'Italia.

Argenti e bronzi nella mezza maratona di marcia

Le soddisfazioni italiane sono proseguite nella mezza maratona di marcia. Tra gli uomini, Francesco Fortunato ha conquistato l'argento e Andrea Cosi il bronzo (oro allo spagnolo Paul McGrath). Nella prova femminile, Alexandrina Mihai ha ottenuto l'argento (1h31’04), preceduta dalla spagnola Maria Perez. Mihai ha prevalso nel duello finale con l'ucraina Olyanovska (1h31’07). Antonella Palmisano quinta.

Questi risultati confermano la forza della squadra italiana nella marcia, con atleti capaci di salire sul podio in diverse specialità. Le performance di Fiorini, Stano, Fortunato, Mihai e Cosi inviano un segnale importante per i futuri appuntamenti internazionali.

Il percorso di Sofia Fiorini verso l'eccellenza

La vittoria e il record mondiale agli Europei di Birmingham coronano una crescita straordinaria per Sofia Fiorini. Già protagonista internazionale, ha ottenuto un argento nella 42,195 km ai Mondiali a squadre di Brasilia e un secondo posto nella 21,097 km del Gran Premio di La Coruna, superando atlete come María Pérez e Antonella Palmisano. In quell'occasione, ha anche stabilito il nuovo record europeo Under 23. Il suo percorso, guidato da Alessandro Gandellini, l'ha proiettata ai vertici della marcia mondiale.

La giovane atleta toscana, che concilia sport e studi a Milano, è una delle maggiori speranze dell'atletica italiana. Le sue ambizioni e la determinazione fanno ben sperare per il futuro della marcia azzurra.