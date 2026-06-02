Il Como si prepara a un appuntamento di grande prestigio: il 16 agosto affronterà il Liverpool in un'amichevole estiva ad Anfield. Sarà il primo confronto assoluto tra le due società, un evento che vedrà la squadra di Cesc Fabregas calcare per la prima volta lo storico stadio inglese. Questo incontro rappresenta un banco di prova significativo in vista della prossima stagione, che vedrà il Como debuttare nella massima competizione europea.

L'annuncio ufficiale conferma il calcio d'inizio per le ore 18.00, ora britannica. L'amichevole si inserisce in un'estate di preparativi intensi per la formazione lombarda, che si appresta a vivere il suo esordio in Champions League dopo una stagione straordinaria.

Per il Como, è un'opportunità unica per misurarsi contro una delle squadre più blasonate del panorama internazionale, testando la propria crescita e la preparazione in vista delle impegnative sfide europee.

Un'occasione storica per il Como

La partita contro il Liverpool assume un valore storico per il club lariano, che mai prima d'ora aveva affrontato i Reds né calcato un palcoscenico europeo. Il percorso del Como negli ultimi anni è stato a dir poco sorprendente: promosso dalla Serie B appena due stagioni fa, il club ha saputo raggiungere la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e, in un'impresa memorabile, ha conquistato la qualificazione in Champions League, superando squadre di calibro come Milan e Juventus.

Sotto la guida del tecnico Cesc Fabregas, arrivato al Como come giocatore nel 2022 e passato alla panchina l'anno successivo, la squadra ha mostrato una crescita costante e inarrestabile. Il suo lavoro ha permesso al club di trasformare un sogno, fino a poco tempo fa irraggiungibile, in una splendida realtà. L'amichevole di Anfield si configura così come un ulteriore, importante tassello di questa straordinaria ascesa nel mondo del calcio.

L'attesa per la sfida di Anfield

Il match del 16 agosto è atteso con grande interesse sia dai tifosi italiani che da quelli inglesi. I biglietti per assistere all'incontro sono disponibili con prezzi che variano tra le 10 e le 35 sterline, offrendo a numerosi appassionati la possibilità di vivere dal vivo una sfida che si preannuncia ricca di emozioni.

Per il Como, questa sarà un'occasione cruciale per testare la propria rosa contro una delle realtà più competitive d'Europa, in vista di un'annata che si prospetta impegnativa e ricca di stimoli.

L'appuntamento ad Anfield non rappresenta solo una tappa fondamentale nella preparazione estiva del Como, ma anche un momento di grande orgoglio per una società che, grazie al lavoro di Fabregas e dell'intero gruppo, si è meritatamente ritagliata un posto di rilievo tra le grandi del calcio europeo.